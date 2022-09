Preloved: Gebrauchte Tonieboxen suchen neues Zuhause

Ein weiterer Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und einer längeren Produkt-Lebensdauer: Ab sofort bereitet tonies® gebrauchte Tonieboxen aus dem Retouren-Bestand mit Original-Ersatzteilen auf und bietet sie als Preloved Tonieboxen im Onlineshop an. Zum Start sind 3.500 Preloved Tonieboxen verfügbar, bis Jahresende sollen etwa 10.000 aufbereitet werden.

„Mit unserem Nachhaltigkeitsprojekt Preloved Toniebox schenken wir den geliebten Tonieboxen ein zweites Leben und ein neues Zuhause, sodass sie noch mehr Kindern Freude bereiten können. Original-Ersatzteile, eine zweijährige Gewährleistung und mit Liebe aufbereitet – die Preloved Tonieboxen sind eine tolle Alternative für viele Familien, die sich eine zweite Toniebox wünschen oder einfach lieber Gebrauchtes kaufen“, sagt Patric Faßbender, Co-CEO von tonies®.

Die gebrauchten Tonieboxen werden von Minitec, einem erfahrenen und familiengeführten Reparaturdienstleister aus Hamburg, erneuert und wieder einsatzbereit gemacht – ein Prozess, der zudem weite Transportwege spart, weil er in Deutschland stattfindet. Im Gegensatz zu bereits genutzten und dann privat weiterverkauften Tonieboxen kommt die offizielle Preloved Toniebox mit zweijähriger Gewährleistung, voller Akkulaufzeit und neuen einwandfreien Ohren.

„Es freut uns sehr, dass wir einen effizienten Prozess entwickelt haben, die Lebensdauer für unsere Tonieboxen zu verlängern und all die Tonieboxen, die bisher als Retouren-Ware im Lager aufbewahrt wurden, liebevoll aufzubereiten und wieder verfügbar zu machen. In sorgsamer Handarbeit durchläuft jede Preloved Toniebox einen aufwändigen Aufbereitungsprozess, außerdem nutzen wir für Artikel und Versand nur noch einen Karton, sodass zusätzliche Verpackung und Folien eingespart werden können“, erklärt Bernd Kriechhammer, Return Manager bei tonies®.

Das Angebot ist auf retournierte und qualifizierte Mengen beschränkt. Entsprechend kann das Unternehmen nicht beeinflussen, wann und in welcher Menge Tonieboxen in einer bestimmten Farbe in den Second-Life-Circle eintreten. Zum Verkaufsstart am 12. Oktober sind 3.500 Preloved Tonieboxen verfügbar, die es exklusiv im Onlineshop von tonies® für 59,99 Euro zu kaufen gibt. Bis Jahresende sollen etwa 10.000 Preloved Tonieboxen aufbereitet werden. Ein Highlight zum Projektstart: Neben den regulären sechs Farben wird es nur zum Start auch eine begrenzte Anzahl der beliebten türkisen Sonderedition geben, die vor rund vier Jahren in kürzester Zeit ausverkauft war, aber deren Retouren-Bestand nun als Preloved Tonieboxen noch einmal verfügbar ist.

Mehr Informationen zur Preloved Toniebox von tonies® unter: www.tonies.com/de-de/preloved-toniebox

Preloved: Gebrauchte Tonieboxen suchen neues Zuhause

Quelle tonies GmbH