Mehr Vitalität im Herbst

BODERRA gibt 7 Tipps für ein energiegeladenes Leben

In unserer hektischen Welt ist eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse für unser Wohlbefinden von großer Bedeutung. Schwierig! Doch direkt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen ist auch keine Lösung. Genau da setzt BODERRA an. Mit dem BODERRA® Drachenfrucht Pulver BIO und BODERRA® Organic Pomegranate Extract absolviert die Marke den perfekten Spagat zwischen Natürlichkeit und smarten Supplements, um den Körper mit essentiellen Nährstoffen zu versorgen.

Tipp 1: Bewegung für den Energiekick

Die ersten Blätter fallen, aber das bedeutet nicht, dass Sie aufhören sollten, sich zu bewegen. Im Gegenteil, Herbstspaziergänge in der frischen Luft sind eine großartige Möglichkeit, sich zu aktivieren und das Immunsystem zu stärken. Verbringen Sie Zeit in der Natur und integrieren Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag.

Tipp 2: Vitalität Bundle von BODERRA

Das Vitalitäts-Bundle von BODERRA trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Es bringt frischen Schwung ins Leben. Mit einer sorgfältigen Auswahl aus vier kraftvollen Produkten kann es gesunde Körperprozesse unterstützen und mehr Vitalität in den Alltag fördern. Das Bundle besteht aus:

Spirulina (Tablettenform): Spirulina ist eine blaugrüne Mikroalge und ein Superfood. Sie ist reich an Proteinen, enthält wichtige Nährstoffe und Antioxidantien. Spirulina kann die Eisenversorgung verbessern, das Immunsystem stärken, den Cholesterinspiegel senken und die Hautgesundheit fördern. Sie wird auch für ihre Entgiftungsfähigkeiten und energiesteigernde Wirkung geschätzt.

Jod (Kapselform): Es ist ein lebensnotwendiges Spurenelement und entscheidend für die Schilddrüse, da es die Hormonproduktion reguliert, die den Stoffwechsel, Wachstum und die Energiekontrolle beeinflusst.

Dulse-Flocken: Dulse ist reich an Mineralien wie Eisen, unterstützt die Schilddrüse und den Stoffwechsel, fördert die Gesundheit des Herzens und stärkt das Immunsystem. Drachenfrucht aus biologischem Anbau: Sie bringt nicht nur Farbe auf den Teller, sondern auch eine Fülle an Vitaminen und Mineralstoffen.

Tipp 3: Natürliche Hausmittel zur Vitalitätssteigerung

Nutzen Sie bewährte Hausmittel wie Ingwertee, Honig und Zitronenwasser, um Ihr Immunsystem zu stärken und Erkältungen in Schach zu halten. Diese natürlichen Heilmittel helfen Ihnen, sich in der dunklen und kalten Jahreszeit rundum wohl zu fühlen.



Tipp 4: Herbstliche Ernährung für mehr Energie

Setzen Sie auf saisonales Obst und Gemüse wie Äpfel, Kürbisse und Grünkohl. Diese Nahrungsmittel sind reich an Antioxidantien und wichtigen Nährstoffen, die Ihre Vitalität steigern und Ihr Wohlbefinden fördern.

Tipp 5: Priorisieren Sie erholsamen Schlaf

Eine ausreichende Menge an erholsamem Schlaf ist entscheidend, um Ihre Energie aufrechtzuerhalten. Schaffen Sie eine ruhige Schlafumgebung, halten Sie regelmäßige Schlafenszeiten ein und sorgen Sie für eine angemessene Schlafdauer.

Tipp 6: Positive Lebensgewohnheiten pflegen

Gesunde Lebensgewohnheiten wie Stressbewältigungstechniken, Yoga, Meditation und Achtsamkeit tragen dazu bei, Ihre Vitalität zu steigern. Befreien Sie sich von negativem Stress und fördern Sie ein positives Lebensgefühl. Hier müssen Sie nicht einmal viel Geld investieren. Auf YouTube gibt es zahlreiche Anleitungen und Kurse, die teils nur 20 Minuten umfassen – und somit leicht in den Alltag integrierbar sind.



Tipp 7: Trinken Sie ausreichend Wasser

Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken. Dehydrierung kann zu Müdigkeit und Energiemangel führen. Halten Sie sich hydratisiert, um Ihre Vitalität zu erhalten.

