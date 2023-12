Neues Jahr, neue Horizonte

Bookbot verrät die Top acht Bücher, um die Vorsätze 2024 zu verwirklichen

Das neue Jahr beginnt oft mit guten Vorsätzen, frischem Wind und dem festen Entschluss, mehr zu lesen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Doch wie viele gute Absichten verschwinden im Alltagsstress? In einer Welt, in der das Streben nach Selbstentwicklung und bewussterem Leben einen zentralen Stellenwert einnimmt, ist es nicht verwunderlich, dass Trends wie „12 Monate, 12 Bücher“ um den Jahreswechsel einen Aufschwung erleben. Die Re-Commerce-Online-Plattform Bookbot bietet mit ihrem Bücherfundus von über 400.000 Büchern eine unerschöpfliche Auswahl an Selbstoptimierungsbüchern. Das Team von Bookbot hat nun eine handverlesene Auswahl an Büchern zusammengestellt, damit jede*r seine ehrgeizigen Ziele für 2024 erreichen kann.

Viele Neujahrsvorsätze gehen in der Hektik des Alltags unter, doch, der Wunsch nach mehr Zeit zum Lesen und persönlicher Weiterentwicklung bleibt jedoch bei vielen bestehen. Trotzdem, oder gerade deshalb, bietet der Blick ins neue Jahr nicht nur frischen Wind, sondern auch die Möglichkeit, die eigenen Ziele zu erreichen. Die Leseratten von Bookbot präsentieren die Top acht Bücher für 2024, die nicht nur inspirieren, sondern auch dabei helfen, diese Ziele in die Tat umzusetzen. Die Liste umfasst Bestseller und zeitlose Klassiker, die den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln und als perfekter Begleiter für verschiedene Lebensbereiche fungieren.

1. „Mögest Du glücklich sein“:

Entdecke dein Höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft“:

Das Buch von Laura Malina Seiler ist eine inspirierende Reise zur Selbstfindung. Es bietet Coaching-Übungen, heilende Meditationen und inspirierende Geschichten, um das höhere Selbst zu entdecken, Blockaden zu lösen und inneres Glück zu finden.

2. „Gesund sein: Das neue Programm zur Selbstheilung“:

Louise Hay stellt hilfreiche Gedankenmuster und neue Affirmationen vor, die sich gezielt mit emotionalen Konflikten und Krankheiten auseinandersetzen. Die erfahrene Ärztin Mona Lisa Schulz ermutigt die Leser*innen, auf die innere Stimme ihres Körpers zu hören, und bietet medizinische Lösungen für eine ganzheitliche Selbstheilung.

3. „Sei dankbar und werde reich“:

Die Bestsellerautorin Pam Grout zeigt in diesem Buch, wie man durch bewusste Dankbarkeit ein erfüllteres und erfolgreicheres Leben führen kann. Sie bietet eine innovative Perspektive auf Fülle und Reichtum, die über das Materielle hinausgeht. Spielerische Übungen innerhalb eines Monats helfen den Leser*innen, ihr kreatives, soziales und spirituelles Kapital zu vermehren.

4. „Buddhas Anleitung zum Glücklichsein“:

Marie Mannschatz führt durch Buddhas fünf Hindernisse: Zweifel, Unruhe, Trägheit, Gier und Widerwillen. Das Buch zeigt anhand von konkreten Übungen und Beispiele, wie diese Hindernisse in Herausforderungen für ein erfülltes Leben verwandelt werden können.

5. „Sprenge deine Grenzen. Erreiche mehr als zuvor!“:

Hier präsentiert Jürgen Höller eine präzise Schritt-für-Schritt-Formel, um Selbstzweifel zu überwinden und ein erfülltes Leben zu führen. Mit bewährten Techniken und dem GAD-System zeigt das Buch, wie man sofort sein Selbstbewusstsein stärkt und maximale Erfolge erzielt.

6. „Lebenskrisen als Entwicklungschancen“:

Ruediger Dahlke erklärt, wie Lebensübergänge wie Pubertät und Midlife-Crisis transformative Möglichkeiten bieten und zeigt, wie bewusstes Annehmen und persönliche Rituale in diesen Phasen zu persönlichem Wachstum führen können.

7. „Simplify Your Life“:

In dem zeitlosen Klassiker mit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren, gibt Werner Tiki Küstenmacher umfassende Ratschläge für ein sorgenfreies und entspanntes Leben. Das Buch, das weit über das reine Aufräumen hinausgeht, bleibt auch 15 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ein unverzichtbarer Begleiter für ein gelungenes Selbst- und Zeitmanagement.

8. „Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest“:

Eva-Maria und Wolfram Zurhorst, zeigen wie jeder Mensch das unerschöpfliche Potential von Liebe, Nähe und Beziehungsglück entfalten kann. Durch die Praxis von Selbstliebe und Achtsamkeit sowie die Befreiung von alten Verletzungen entstehen erfüllende Beziehungen – egal, ob man Single ist oder in einer Partnerschaft lebt.

„Auch im neuen Jahr 2024 setzen wir bei Bookbot unseren Fokus auf unseren Vorsatz und unsere Vision, die nicht nur die Zukunft des Buchhandels widerspiegelt, sondern auch die sich wandelnden Prioritäten unserer Gesellschaft. Wir fokussieren uns auf einen umweltbewussten Umgang mit Büchern und bieten eine nachhaltige und kostengünstige Lösung, die es unseren Kund*innen ermöglicht, ihren Vorsatz für ein ressourcenschonendes Leben umzusetzen. ‚Lesen. Lieben. Weitergeben.‘ ist dabei für uns mehr als nur ein Credo – es ist eine Einladung, die Freude am Lesen mit dem Bewusstsein für unsere Umwelt zu verbinden und Bücher als wertvolle, langlebige Schätze zu betrachten“, erklärt Dominik Gazdoš, CEO von Bookbot.

Bildquelle Bookbot

Quelle YIELD PUBLIC RELATIONS GMBH