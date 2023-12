Für Ost-Europäische Frauen in Frankfurt

Mit Oxana Abovskaya auf der Karriereleiter nach oben

Von der Ukraine nach Frankfurt: Wie Oxana Abovskaya Frauen aus Osteuropa zu erfolgreichen Karrieren verhilftOxana Abovskayas 7 Herzenspunkte für Frauen im Berufsleben

Sie kam selbst vor 25 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland, als weltweit tätige Beraterin hat Oxana Abovskaya heute ihr eigenes Unternehmen und berät Frauen aus Osteuropa auf dem Weg zur eigenen Karriere.

Zur großen Abschlussveranstaltung der Seminar- und Eventreihe „Female Art Business“ im Skyline Plaza war die erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin Oxana Abovskaya der Einladung der Initiatorin und Deutschlands bekanntester Entscheidungs-Expertin Dr. Johanna Dahm gern gefolgt, um von ihrem Werdegang zu berichten. Frauen aus dem Gesundheitsbereich, dem Finanzwesen, Notarinnen und Anwältinnen sowie aus Fotografie und Film diskutierten über Ihre Zukunftsaussichten in Deutschland, Businessaufbau und Karriereaussichten im Raum Frankfurt. Auch Vertreterinnen des Personaldienstleisters Adecco bereicherten die Diskussion durch Erfolgsgeschichten von Gründerinnen und Geschäftsfrauen mit Migrationshintergrund.

Female Art Business: Oxanas Abovskayas Beitrag zur Ermutigung von Frauen in Deutschland

Oxana Abovskaya, die in weltweiten Projekten die Rechte, beruflichen und finanziellen Interessen von Frauen vertritt, weiß durch ihre Zusammenarbeit mit Global Fund, WHO usw., dass die Lage für Frauen vielerorts noch immer prekär ist. Darum freut sie sich so über das rege Interesse des hochkarätigen Publikums. Auch Johanna Dahm, Geschäftsführerin der Dahm International Consulting und mit Tülay Sanlav (Sanlav-Das Konzept) Schirmherrin von „Female Art Business“ ist sehr zufrieden: „Wir brauchen Rolemodels wie Oxana, die für die Ermutigung von Frauen UND die interkulturellen Möglichkeiten in Deutschland sorgen. Wir lassen sonst zuviel Potenzial ungenutzt“. Auch Center Manager Olaf Kindt ist sehr offen für internationale Kooperationen und die Ansiedelung von Dienstleistungen im Center: „Themen wie Erfolg und Karriere beschäftigen und bewegen Menschen. Wir wollen dafür gern Räume schaffen!“

Sie spricht Klartext: Oxana Abovskayas 7 Herzenspunkte für Frauen im Berufsleben

Oxana Abovskaya spricht offen über ihren Weg und lässt Höhen und Tiefen nicht aus. 7 Punkte liegen ihr besonders am Herzen, um die weiblichen Karriere in Deutschland zu ebnen:

+ Du brauchst ein Zielbild! Je konkreter Du Dir Deine Zukunft visualisiert, desto eher kannst Du daran arbeiten. Was ist Dir wichtig, was sind Deine Werte, wenn Du an Familie, Beruf, Deinen Erfolg, Dein Leben denkst?

+ Bildung und Qualifikationen: Eine gute Ausbildung und Qualifikationen sind entscheidend für den Erfolg. Es ist wichtig, sich über die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes zu informieren und gegebenenfalls zusätzliche Qualifikationen zu erwerben.

+ Sprachkenntnisse: Deutschkenntnisse sind unerlässlich, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Es ist ratsam, Deutschkurse zu besuchen und die Sprache so gut wie möglich zu beherrschen.

+ Netzwerken: Das Knüpfen von Kontakten in Deutschland ist wichtig, um berufliche Möglichkeiten zu entdecken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Newcomers-Network oder Internations

+ Anpassungsfähigkeit: Es ist hilfreich, die deutsche Kultur und Arbeitskultur kennenzulernen. Dies kann den Erfolg im Berufsleben verbessern und die Integration erleichtern. Die Kulturen haben immer eine große Schnittmenge, und darauf lässt sich gut aufbauen

+ Strategien: Es ist wichtig, sich über die gängigen Standards in Deutschland zu informieren: wie bewirbst du dich? Wie bereitest du dich auf ein Networking vor? Wie pitchst du dein Unternehmen? Wie bekommst du neue Kontakte etw für eine PR Beratung etc. Gute Vorbereitung ist in Deutschland viel Wert und der Halbe Erfolg.

+ Mentoring und Unterstützung: Oxana hat sich selbst Ratschläge und Unterstützung von Menschen eingeholt. die bereits in Deutschland erfolgreich sind: „Ein Mentor kann wertvolle Einblicke und Ressourcen bieten. Bitte macht das auch, dann geht es viel schneller und ihr trefft die richtigen Entscheidungen“, so die Beraterin.

