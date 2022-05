Boris Grundl veröffentlicht alle Lerninhalte in Videoform auf frisch gelaunchter Plattform „Lernwelt“

Bereits seit 20 Jahren schult das Grundl Leadership Institut Führungspersönlichkeiten in Seminaren; mit der Pandemie kamen Schulungen per Onlinekonferenz hinzu. Auf der neu gelaunchten Lernwelt erhalten Wissbegierige Zugriff auf alle Inhalte in Videoform. Unterteilt in drei Kategorien, erläutern alle Lektionen einen bestimmten Aspekt auf dem Weg zur bestmöglichen Führung von sich und anderen – Boris Grundl leitet Kursteilnehmer persönlich durch die Module. Dahinter verbergen sich die etablierten Grundsätze des Leading Expert: „Leading Simple“, „Kraft der Sprache“ und „Steh auf!“.

Mit gutem Beispiel voran

Auf der Plattform finden Geschäftsführende und leitende Angestellte durch eine Kombination aus Kurzeinheiten und Workbook alles, um eine zukunftsfähige Firmenkultur aufzubauen. Boris Grundl ist überzeugt: Wer Mitarbeitende motivieren will, muss die richtige Einstellung vorleben. Darauf zielt das Themen-Trio ab. Leitende entwickeln einen guten Führungsstil, indem sie lernen im eigenen Leben Führung zu übernehmen – dazu liefert der Bereich Wie führe ich andere? wertvolles Know-how.

Lernwillige widmen sich der Kunst konstruktiver Kritik sowie erfolgreichen Vertrauensaufbaus und erfahren, warum Sinn und Ergebnisorientierung so wichtig sind. Zum besseren Verständnis des Selbst verhelfen Lektionen des Themenkomplexes Wie führe ich mich selbst? Sie drehen sich um Verantwortung, Bewusstsein und Wahrnehmungen. Als cherry on top vermitteln die Videos aus Wie führe ich Gespräche? Techniken zur optimalen Gesprächsführung.

So zeigt der Experte auf, wie die richtigen Worte motivieren können und verrät, worauf es beim Einschätzen des Gegenübers ankommt. Konsequent lebt der Institutsgründer seine Vision verantwortungsbewusster Führung sich selbst und anderer vor: Nach einem schweren Unfall kämpfte sich der Spitzensportler langsam und mit Verve und Willen wieder nach oben. Aus dieser Erfahrung gewann der Trossinger wertvolle Erkenntnisse und macht es sich zur Aufgabe, diese an andere weiterzugeben.

Lernhappen für unterwegs

Im stressigen Arbeitsalltag fehlt häufig freie Zeit für die eigene Weiterbildung. Mit der neuen Lernwelt schafft das Trossinger Institut nun eine Alternative zu festen Seminaren. Auf dem Weg zum nächsten Treffen, in einer Pause zwischen zwei Meetings oder während der Bahnfahrt: Die 20-minütigen Einheiten passen auch in einen vollen Terminkalender. Untertitel erhöhen die Zugänglichkeit und gestatten zudem das Abspielen ohne Ton. Egal wann und wo, Wissbegierige zücken ihr Handy und lassen sich von Boris Grundl durch sein Lebenswerk führen. Zur Vertiefung bearbeiten Teilnehmende das Workbook oder buchen einen Kurs in der Akademie.

Quelle Borgmeier Media Gruppe GmbH