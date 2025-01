Schlaf dich glücklich – mit der Schlafroutine von Bearaby

Erholsamer Schlaf ist der Schlüssel zu Gesundheit, guter Laune sowie mehr Energie – und trotzdem kommt er leider meistens zu kurz. Dr. Kathrin Hamm, Gründerin der New Yorker Home-Wellness-Brand, Bearaby, weiß genau, was es für richtig guten Schlaf benötigt. Mit Bearaby möchte sie mehr Entspannung und Wohlbefinden in das Leben der Menschen bringen – vor allem im Schlaf. Kathrin hat einige einfache Tipps und Tricks gesammelt, die dir dabei helfen können, abends besser abzuschalten und morgens frischer in den Tag zu starten. Von kuscheligen Ritualen über kleine Helfer bis hin zu nachhaltigen Schlaftrends – hier ist für alle etwas dabei, die sich nach erholsameren Nächten sehnen. Denn Schlaf ist die wichtigste Grundlage für unser Wohlbefinden und unseren Energiehaushalt.

Upgrade your sleep – mit diesen 5 Schritten zu besserem Schlaf

Nimm dir Zeit für dich: Schon wenige Minuten bewusste Me-Time vor dem Schlafengehen können dir helfen, deinen Körper und Geist zu entspannen. Achtsamkeitsübungen wie Tagebuchschreiben oder Meditation wirken besonders gut, wenn dich abends viele Gedanken umtreiben. Auch eine Tasse Tee als Ritual kann Wunder wirken. Wichtig ist, dass du deine persönliche Routine findest, die für dich funktioniert.

Magnesium: Obwohl es keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, schwören viele Menschen auf Magnesium als Schlummerhilfe. Ob in Tablettenform oder als „Sleepy Girl Mocktail“ aus Kirschsaft, Magnesium und Soda – es liegt voll im Trend. Alternativ kannst du deinen Magnesiumspiegel auch durch Lebensmittel wie Samen, Blattgemüse, Nüsse, Bohnen oder Reis erhöhen.

Licht aus, Augen zu: Unsere Welt ist voller künstlicher Beleuchtung, die den Körperrhythmus durcheinanderbringen kann. Dr. Kathrin Hamm empfiehlt, blaues Licht ein paar Stunden vor dem Schlafengehen zu meiden und mit einer Schlafmaske vollständige Dunkelheit zu schaffen. Besonders entspannend: Der Dreamer von Bearaby, eine beschwerte Schlafmaske, die durch ihr sanftes Gewicht die Sinne beruhigt. Perfekt für die Nachtruhe oder eine kleine Auszeit zwischendurch.

Fokus auf den Wecker: Viele Menschen achten stark darauf, wann sie ins Bett gehen – doch die Aufstehzeit ist ebenso wichtig. Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus hilft, die innere Uhr einzupendeln. Probiere, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufzuwachen (auch am Wochenende). So wirst du abends müder und startest morgens wacher in den Tag.

Less coffee, more sleep: Koffein kann unruhigen Schlaf, Tagesmüdigkeit und sogar gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen oder erhöhte Angst begünstigen. Du musst aber nicht komplett auf Kaffee verzichten: Wechsle im Alltag zu entkoffeinierten Optionen und genieße Espresso nur zu besonderen Anlässen – und nicht nach 16:00 Uhr. Diese kleinen Optimierungen können deine Schlafqualität schnell verbessern.

Zzzzz – das sind Kathrins Geheimtipps:

Um zur Ruhe zu kommen, bereitet Kathrin abends ihren Schlafbereich vor. Eine Tasse Tee und der beruhigende Duft von Lavendelöl sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Ihr absolutes Must-have: der Cotton Napper von Bearaby. Die handgestrickte Gewichtsdecke aus 100 Prozent Bio-Baumwolle hilft bei der Reduktion von Stress, fördert die Schlafgesundheit und senkt den Cortisolspiegel auf natürliche Art und Weise – ganz allein durch sein Gewicht.

Über Bearaby

Bearaby wurde im Jahr 2018 von Dr. Kathrin Hamm mit der Vision gegründet, mehr Entspannung und Wohlbefinden in das Leben der Menschen zu bringen – und das vor allem im Schlaf. Ihr Konzept basiert auf Gewichtsdecken sowie anderen Wellness-Produkten wie Schlafmasken und wärmenden Kissen mit Gewicht. Dabei stehen ästhetisches Design, ganzheitliches Wohlbefinden und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Die handgestrickten Gewichtsdecken aus 100 Prozent Bio-Baumwolle verbinden zum Beispiel eine nachhaltige und faire Produktionskette mit dem bestmöglichen Produkterlebnis für zu Hause. Unter den insgesamt 15 angemeldeten Patenten der Marke sind einige für nachhaltige Produktinnovationen. Die Home- und Wellness-Marke gehört zu den schnellsten wachsenden Unternehmen der USA. Im Oktober 2024 expandierte das Unternehmen nach Deutschland.

Die Produkte von Bearaby sind online unter bearaby.eu erhältlich. Die Bio-Baumwolle Gewichtsdecke „Cotton Napper“ kostet ab 229 Euro und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Die Schlafmaske „Dreamer“ kostet 49 EUR und ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

