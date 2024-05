Bundesliga: Düsseldorf schlägt Bochum in Relegations-Hinspiel

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – In der Relegation zur Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf das Hinspiel gegen den VfL Bochum 3:0 gewonnen.

Auch wenn Bochum stets aktiv blieb, war Düsseldorf die deutlich gefährlichere Mannschaft. Bereits in der 13. Minute ging der Zweitligist in Führung, weil eine Ecke von Christos Tzolis zu einem Eigentor von Philipp Hofmann führte. Für Düsseldorf erhöhte Felix Klaus in der 64. Minute und Yannik Engelhardt traf in der 72. Minute das 3:0.

Die Rückrunde ist für den 27. Mai geplant.



Foto: Philipp Hofmann (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts