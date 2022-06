Cabin One gibt Investition von Novaco Invest GmbH bekannt

Cabin One, das Berliner Unternehmen für Future Housing, gibt heute die Investition von Novaco Invest GmbH bekannt.

Damit stärkt Novaco die Erweiterung der Cabin One Produktlinie und unterstützt die Mission, liebevoll designtes Wohnen auf die nächste Stufe zu bringen und so zugänglich, so schnell und so einfach wie nie zuvor zu machen.

Seit ihrer Gründung 2018 beweisen Cabin One, dass Bauen klug sein kann und nicht kompliziert sein muss. Nachdem das Berliner Unternehmen bereits 2020 profitabel wurde, konnte es jetzt seine erste Finanzierungsrunde mit einer Investition durch die Novaco Invest GmbH, die Investmentgesellschaft der Warema Group zu welcher auch der Sonnenschutzanbieter Warema gehört, erfolgreich abschließen.

Basierend auf der signifikanten Entwicklung von Cabin One in den letzten Jahren wird die Investition von Novaco zusätzliche Produktinnovationen beschleunigen. „Wir freuen uns sehr, Novaco als unseren Partner an der Seite zu wissen, auf dem Weg außerordentliche Qualität und kompromisslose Gestaltung zusammen mit einem spaßigen Kauferlebnis weiter nach vorne zu bringen und die besten Fertighäuser der Welt zu entwickeln. Wir freuen uns über einen Investor, der für seine Expertise und sein Wissen bei der Identifizierung zukunftsversprechender Unternehmen in der sich ständig verändernden und innovativen Baubranche bekannt ist“, erklärt Simon Becker, Mitbegründer und CEO von Cabin One.

Cabin One fertigt Lebensräume mit reduziertem Grundriss und einem hohen Anspruch an architektonisches Design. Die Komplexität der Bauindustrie wird dabei auf drei wichtige Elemente reduziert: Komfort, Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Mit der aktuellen Produktneuheit Cabin Black stellt das Unternehmen ein Minimal Haus vor, das für natürlichen Purismus steht. Auf 35 qm verbinden sich eine innovative Stahlkonstruktion und elegantes Schwarz mit warmen Fichtenwänden zu einem zeitlosen Design. Im Cabinski Resort in Montafon stehen seit 2020 zehn Einheiten der Minimal Häuser zum Probewohnen und für Urlauber, die Ruhe suchen, bereit.

Die Umsetzung weiterer größerer Projekte durch Cabin One, dessen neues Berliner Büro sich in der Schlesischen Straße in Kreuzberg befindet, sind bereits in der Planungsphase. „Wir wissen, dass wir unsere Kund:innen in den Mittelpunkt stellen und unser Kundenversprechen, schönes Wohnen zugänglicher denn je zu machen, einlösen können. Wir haben bereits das Interesse von über 10.000 Menschen geweckt. Jetzt wollen wir unsere Produkte und Dienstleistungen für die breite Masse zugänglich machen, unser Geschäftsmodell skalieren und in Produktionskapazitäten investieren“, erklärt Marcel Frank, Mitbegründer und CFO von Cabin One.

„Wir glauben, dass Cabin One mit ihrer Kombination aus durchdachten Lebensräumen, höchsten Designansprüchen und einem komplett digitalen Kauferlebnis perfekt aufgestellt ist, um den Wünschen der neuen Generation von Hausbauern und -käufern zu entsprechen. Als Warema Group werden wir uns darauf fokussieren, das Team insbesondere in der Skalierung der Operations zu unterstützen.“, kommentiert Julian Zangemeister, Geschäftsführer der Novaco Invest GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung der Warema Group, die abgeschlossene Kapitalerhöhung.



Quelle Cabin Spacey GmbH