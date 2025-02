caera gewinnt European Product Design Award

Das Technologie Startup caera, welches ein smartes Notrufarmband für mehr Sicherheit von älteren Menschen im Alltag herstellt, hat in Zusammenarbeit mit dem Design- und Innovationsberatung Unternehmen Pilotfish den European Product Design Award in der Kategorie Industrial Healthcare Design for Elders gewonnen. Damit geht caera mit bestem Beispiel voran und zeigt, dass Sicherheit und zeitloser Stil auch für Senioren perfekt miteinander verbunden sein kann. „Unser Produkt mit zeitlosem, modernen Design sendet umgehend Hilfe, ohne dass der Träger mit einer komplizierten Schnittstelle interagieren muss. Das diskrete, nicht stigmatisierende Armband kann Stürze automatisch erkennen oder manuell aktiviert werden“, so caera.

Das Notrufarmband von caera mit passender App für Angehörige und individuellen Abonnement bietet schnelle Hilfe, jederzeit und überall. Das Armband mit automatischer Sturzerkennung ist mit nur einem einzigen Knopf ausgestattet, der in einer Notsituation wie nach Schwindel o.ä. leicht zu drücken ist. Nach einem Sturz wird der Notruf automatisch ausgelöst. Der Betroffene kann damit direkt Verbindung zu einem Angehörigen oder der Bosch Notrufzentrale aufnehmen und dadurch um Hilfe rufen.

Design für Sicherheit, Diskretion und Einfachheit.

Das sagt der Product Design Award über caera:

„Das diskrete und benutzerfreundliche Notrufarmband von caera geht auf die Sorge von Stürzen bei Senioren ein und bietet zugleich eine automatische Sturzerkennung mit sofortiger Kommunikation zu Notfallkontakten. Das praktische Design, die lange Batterielebensdauer und die wasserdichten Eigenschaften geben gefährdeten Personen und ihren Familien stets ein sicheres Gefühl.“

Der European Product Design Award™ wurde von der Farmani Group ins Leben gerufen, um talentierte internationale Produktdesigner anzuerkennen, die mit ihren praktischen, gut durchdachten Kreationen das tägliche Leben verbessern möchten. Dabei wird das strategische Denken und die Vorstellungskraft, die in die Herstellung eines großartigen Produkts einfließen, belohnt. Die 1985 gegründete Farmani Group ist Veranstalter der International Design Awards (IDA), des Prix de la Photographie in Paris, der London International Creative Awards und der jährlichen Lucie Awards for Photography, die sich zu einem der renommiertesten Fotografiepreise der Welt entwickelt haben. Weitere Informationen unter productdesignaward.eu

Über caera

In der Studienzeit entwickelten Marlon Besuch und Michael Hummels die Idee für caera, ein smartes Notrufarmband für mehr Sicherheit älterer Menschen. Getrieben von persönlichen Erfahrungen in ihren Familien, gründeten sie 2019 ein mittlerweile stark wachsendes Startup. Mit über 40 Mitarbeitern hat caera heute seinen Sitz im Herzen von Soest, Nordrhein-Westfalen. Die Teammitglieder von caera kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber haben eines gemeinsam – die Sorge um die Sicherheit ihrer Angehörigen. In einer Welt, in der Technologie die Zukunft gestaltet, hat caera so auch seine Mission definiert: den Schutz älterer Menschen durch fortschrittliche Notruftechnologie.

Über Pilotfish

Pilotfish ist ein strategisches Design- und Innovation Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, München und Taipeh. Das Unternehmen hat sich auf die Umwandlung komplexer elektronischer Technologien in sinnvolle und wünschenswerte Benutzererfahrungen spezialisiert und ist zu einem multinationalen Team aus 30 Designern, Ingenieuren und Fertigungsexperten herangewachsen, die Designkonzepte, Visionen und Endprodukte für internationale Marken weltweit liefern.

Das Notrufarmband von caera ist online unter caera.de erhältlich. Es ist für einmalig 199,95€ zu erwerben und setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Innerhalb von 30 Tagen kann man das Notrufarmband risikofrei testen und bei Nichtgefallen kostenlos zurücksenden.

