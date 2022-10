Australische Campersharing-Plattform Camplify schließt sich mit PaulCamper zusammen, um Campersharing weltweit noch zugänglicher zu machen

Europas führende Vermittlungsplattform für individuelle Campingfahrzeuge PaulCamper geht mit Camplify zusammen auf internationalen Roadtrip: Der australische Caravaning-Vorreiter Camplify übernimmt das Berliner Start-up PaulCamper rund zehn Jahre nach seiner Gründung und steigt damit zur größten Vermittlungsplattform in Europa und zu einem der größten Campersharing-Anbieter weltweit auf.

„Ich habe mich bereits 2019 mit Camplify-CEO und Gründer Justin Hales über eine gemeinsame Vision einer weltweiten Sharing-Gemeinschaft von Wohnmobilbesitzern ausgetauscht. Als Unternehmen, das sich wichtige Märkte in Europa gesichert hat, freut sich PaulCamper, nun zusammen mit Camplify diese internationale Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Das PaulCamper-Team, unsere Investoren und ich freuen uns auf die gemeinsame Reise mit Camplify und darauf, diese besondere Form des Urlaubs weltweit für noch mehr Menschen zugänglich zu machen“, ordnet Dirk Fehse die Übernahme ein.

Justin Hales, Camplify-CEO und Gründer ergänzt: „Durch unseren Zusammenschluss können wir in Europa wachsen, mit Deutschland einen für uns strategisch wichtigen und zugleich den größten Schlüsselmarkt sichern. Das Camplify Team freut sich darauf, unsere eigene Marktplatzexpertise mit der von PaulCamper zusammenzuführen. PaulCamper hat seit seinem Start sehr viel erreicht und wir freuen uns, nun gemeinsam neue Chancen nutzen zu können. Wir heißen die PaulCamper-Vermieterinnen und -Vermieter, die Mieterinnen und Mieter und das gesamte Team in der Camplify-Community herzlich willkommen. Wir alle teilen die Vision, das Reisen im Wohnmobil für noch mehr Menschen einfach und sicher zu ermöglichen.”

Mit dem Zusammenschluss gehen zwei Marktführer zusammen, die gemeinsam aktuell sieben Märkte bedienen: Mieterinnen und Mieter können nun über die beiden Plattformen Campervans einfach und sicher in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, in Großbritannien, in Spanien sowie in Australien und Neuseeland mieten. Auch angesichts der sich wandelnden weltweiten Wirtschaftssituation ist es von Vorteil, Kräfte zu bündeln: PaulCamper wird im Kalenderjahr 2022 voraussichtlich 43.500 Buchungen mit einem Bruttotransaktionswert von etwa 37 Millionen Euro abwickeln. Camplify hatte im abgelaufenen Finanzjahr 2023 einen Bruttotransaktionswert von etwa 34 Millionen Euro und 39.830 Buchungen.

Gemeinsamer Roadtrip und weiterer Ausbau beider Marken

Die Marke PaulCamper bleibt bestehen und auch das aktuelle Team bleibt samt PaulCamper Gründer und Geschäftsführer Dirk Fehse an Bord. Er leitet künftig die europäischen Aktivitäten von Camplify und wird die Marke PaulCamper weiterführen und ausbauen. Mit dem Zusammenschluss übernimmt Camplify auch den Versicherungsbroker von PaulCamper, die PaulCamper Insurance Broker GmbH, die als Makler u. a. für die Versicherungsprodukte der Allianz und Allianz Partners fungiert.

Die Übernahme erfolgt zu einem Wert von ca. 30,88 Millionen Euro und wird in bar sowie in Aktien abgewickelt. Zusätzlich zu dieser Transaktion werden ca. 5,47 Millionen Euro eingesetzt, um das weitere Wachstum beider Gesellschaftern und die Ausweitung des weltweiten Versicherungsgeschäfts voranzutreiben.

