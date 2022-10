Computop integriert Open Banking mit Token: A2A-Zahlungen für Paygate-Plattform

Token ermöglicht A2A-Zahlungen für die Paygate-Plattform von Computop; Verbesserung des Checkout-Erlebnisses durch erhöhte Sicherheit, schnellere Abwicklung, reduzierte Kosten und entfallende Rückbuchungen

Die Open-Banking-Zahlungsplattform Token und der führende Payment Service Provider (PSP) Computop arbeiten zukünftig zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Open Banking Payments in Europa zu bedienen. Mit der Open Banking-Konnektivität und -Plattform von Token bietet Computop zukünftig Account-to-Account (A2A)-Zahlungen für E-Commerce-Händler, Whitelabel-Partner und Wiederverkäufer über seine eigene Paygate-Plattform.

Token ermöglicht Open Banking für die Zahlungsbranche. Das Unternehmen bietet die breiteste, sofort einsatzbereite Open Banking Konnektivität in Europa. Token schafft für Zahlungsdienstleister, Gateways und Acquirers die schnellste und einfachste Möglichkeit, A2A-Zahlungsangebote zu starten und zu managen. Computop ist ein globales Zahlungsunternehmen und einer der führenden Zahlungsdienstleister in Deutschland mit einem E-Commerce-Marktanteil von 38% sowie Kunden in ganz Europa, China und den USA. Die Paygate-Plattform ermöglicht integrierte Zahlungsprozesse für Händler, unterstützt über 350 Zahlungsarten aus aller Welt und hat im vergangenen Jahr Zahlungen im Gesamtwert von 36 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Der neue Open Banking Payment-Service von Computop, der bereits von einer der führenden Banken Europas genutzt wird, versetzt Händler in die Lage, auf den wachsenden Bedarf an einer schnellen und bequemen Alternative zu Kartenzahlungen zu reagieren. Juniper Research prognostiziert, dass Open Banking-Zahlungen im Jahr 2026 116 Milliarden US-Dollar übersteigen werden. Eine Studie von Token belegt, dass das wachsende Interesse der Verbraucher an alternativen Zahlungsmethoden die Akzeptanz in Europa vorantreibt. Allein in Deutschland gaben 85 % der Verbraucher an, dass sie wahrscheinlich in Zukunft A2A-Zahlungsmethoden verwenden würden, was bedeutet, dass PSPs und Händler jetzt handeln müssen, um sich auf die zukünftige Nachfrage einzustellen.

„Computop war stets ein Pionier im Zahlungsverkehr für E-Commerce. Seit 25 Jahren bieten wir Omnichannel-Zahlungslösungen an, die es Händlern ermöglichen, die unterschiedlichen Zahlungspräferenzen von Kunden weltweit zu erfüllen“, kommentiert Computop-Geschäftsführer Stephan Kück. „Da Open Banking mittlerweile ein Megatrend der Branche ist und sich die Akzeptanz von A2A-Zahlungen beschleunigt, ist die Technologie von Token eine wertvolle Ergänzung unserer Plattform.“

„Open Banking-Zahlungen sind eine Gelegenheit für Händler, ihre Abhängigkeit von Kartenzahlungen zu reduzieren. Sie werden sofort verarbeitet, bieten einen klareren Überblick über Gelder, eliminieren das Risiko von Rückbuchungen und können jeden mit einem Bankkonto in einem erheblichen Teil der Welt erreichen“, erklärt Todd Clyde, CEO von Token. „Mit der Open Banking-Plattform von Token können PSPs auch das Onboarding von Kunden optimieren, ein nahtloses und sicheres Checkout-Erlebnis bieten und personalisierte Treueprämien-Programme realisieren.“

Heute deckt die Token-Plattform 14 europäische Länder ab, die 250 Millionen potenzielle Endnutzer von Open Banking-Diensten repräsentieren. Das Unternehmen verarbeitet jährlich Millionen von Open-Banking-Zahlungen für europäische Zahlungsdienstleister (PSPs), Gateways, Banken und große Händler.

„Computop hat bereits einen Marktanteil von 38% in Deutschland und unser globaler Kundenstamm wächst rasant. In Spitzenzeiten wickeln wir bis zu fünf Millionen E-Commerce-Transaktionen pro Tag ab“, ergänzt Kück. „Als unser Partner für Open Banking wird uns Token in die Lage versetzen, unsere A2A-Fähigkeiten zu skalieren, um die Vorteile von Open Banking-Zahlungen noch mehr Händlern verfügbar zu machen.“

„Token setzt sich dafür ein, PSPs wie Computop dabei zu helfen, Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern und Finanzerlebnisse neu zu erfinden“, fügt Clyde hinzu. „Open Banking-Zahlungen entwickeln sich schnell zu einer der gängigsten Zahlungsmethoden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Computop, um sicherzustellen, dass die Paygate-Plattform die Zukunft des Zahlungsverkehrs vorantreibt, während sich die Open Banking-Landschaft weiterentwickelt.“

Die Juniper Future Digital Awards haben Token den prestigeträchtigen Open Banking Innovation Platinum Award verliehen. Kunden können Plug-and-Play, White-Label oder die preisgekrönte Open-Banking-Plattform von Token nutzen, um ihre eigenen A2A-Zahlungsfunktionen zu starten und zu verwalten.

Bild Symbolfoto

Quelle Spartapr