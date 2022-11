Capchase hilft SaaS-Unternehmen in Deutschland zu wachsen

Capchase, der führende Partner von flexiblem Wachstumskapital für SaaS-Unternehmen in den USA und Europa, hat heute seinen Eintritt in den deutschen Markt bekannt gegeben. Die Expansion folgt auf zwei Jahre rasanten Wachstums und einer kürzlich angekündigten Fremdfinanzierung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar.

Seit der Gründung im Mai 2020 ist Capchase ein zuverlässiger Partner für über 3.000 Unternehmen. Capchase unterstützt seine Kunden – SaaS– und andere B2B-Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen – ihre wichtigsten Prioritäten zu erreichen: Finanzierung, Wachstum und Rentabilität durch flexibles Kapital, ohne Verwässerung des Eigenkapitals.

„Der Gründungstrend von SaaS-Unternehmen in Deutschland ist ungebrochen, doch es gibt einen ungedeckten Bedarf an Finanzierungsmöglichkeiten für diese Unternehmen“, sagt Frank Bertele, General Manager Germany bei Capchase. „Genau hier setzen wir an, um zu helfen. Wir freuen uns darauf, das Wachstumspotenzial des deutschen SaaS-Sektors durch flexibles und schnelles Wachstumskapital zu fördern, das traditionelle Finanzierungsmethoden wie Risikokapital ergänzen kann.“

Partnerschaft und Instrumente für wachstumsstarke Unternehmen

In Deutschland wird der Umsatz im SaaS Segment auf 10,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mit dem deutschen Markteintritt ist Capchase in der Lage, seinen Kunden marktführende Angebote – darunter Capchase Grow, Capchase Analytics, sowie maßgeschneiderte finanzielle Einblicke durch einen Wachstumsberater-Service – zu bieten.

Mit Capchase Grow, dem Kernprodukt von Capchase, erhalten SaaS-Unternehmen schnellen Zugang zu Kapital. Die Höhe ist abhängig vom jährlichen Umsatz. Dank Capchase Analytics können Kunden ihre wichtigsten Geschäftsinformationen in Echtzeit einsehen, was Gründer*innen Transparenz und Hilfe bei wichtigen finanziellen Entscheidungen bietet. Das Unternehmen hat außerdem CapScore™ entwickelt, ein firmeneigenes System, das Hunderte von Datenpunkten (wie Umsatzentwicklung, Wachstum, Kassenbestand usw.) auswertet und nahezu in Echtzeit die Fähigkeit eines Unternehmens ermittelt, einen Kredit jetzt und in Zukunft zurückzuzahlen. Dies gewährleistet einen schnellen und transparenten Finanzierungsprozess.

„Mit Capchase erhalten führende Unternehmen Zugang zum richtigen Kapital, zu den richtigen Konditionen und zum richtigen Zeitpunkt – und einen echten Partner, der sie bei ihrem Wachstum unterstützt“, sagt Sven Lackinger, CEO und Mitgründer von Sastrify, einer SaaS-Beschaffungslösung und einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Startups in Deutschland. „Die Einrichtung der Plattform war schnell und intuitiv, und wir fühlten uns während des gesamten Finanzierungsprozesses vom Team unterstützt.“

Europa gilt als feste Größe im weltweiten Tech-Markt, mit einem Rekord von 100 Milliarden US-Dollar an investiertem Kapital und 98 neuen Einhörnern im Jahr 2021. Deutschland stellt dabei den zweitgrößten Markt in Europa dar und gilt mit 19,7 Mrd. EUR, die allein im vergangenen Jahr in Start-ups investiert wurden, als eines der wichtigsten Zentren für Start-ups weltweit. Aufgrund der jüngsten Ankündigung der Regierung, bis zum Jahr 2030 30 Milliarden Euro in lokale Start-ups zu investieren, ist zu erwarten, dass die Tech-Szene in Deutschland in den kommenden Jahren weiter stark wachsen wird.

Der Markteintritt in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für Capchase und markiert das zehnte Land, in dem das Unternehmen seine Mission fortsetzt, Start-ups die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um zukünftiges Wachstum zu finanzieren.

Bild Gründerteam Miguel Fernandez, Guli Moreno, Przemek Gotfryd und Luis Basagoiti (left to right)

Quelle Laika Communications GmbH