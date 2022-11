Domenico Cipolla neuer Partner Freigeist Capital

Der Deep-Tech VC um Investor Frank Thelen erweitert seinen Partnerkreis und holt den erfahrenen Scale-up Experten Domenico Cipolla an Bord. Als neuer Partner von Freigeist Capital unterstützt Cipolla das langfristige und profitable Wachstum der Portfoliounternehmen. Gemeinsam mit den Managementteams wird Cipolla sich um Themen wie Finanzierungen, operative Verbesserungen, sowie den Aufbau von High-Performance- Organisationen kümmern, die eine schnelle und nachhaltige Expansion – bis hin zum Börsengang – ermöglichen.

Der Business Stratege Domenico Cipolla bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung im Venture Capital- Geschäft, Angel Investing und der Leitung und Beratung von jungen, dynamischen Wachstumsunternehmen mit. Zuletzt war der Münchener bei dem Smart-Food Unternehmen yfood als Managing Director tätig und verantwortete neben dem operativen Geschäft auch die Bereiche Strategie, Finanzen und Internationalisierung. Freigeist Capital investierte 2018 im Rahmen der VOX TV-Show „Die Höhle der Löwen” in das heute profitable und international bekannte Unternehmen.

Zuvor hatte Domenico Cipolla als CEO den Online-Möbelhändler home24 innerhalb von fünf Jahren von rund 20 auf über 1.000 Mitarbeiter und knapp 300 Millionen Euro Jahresumsatz aufgebaut und bereitete den Börsengang des Möbelhändlers vor, der 2018 stattfand. Weitere Erfahrungen in der Beratung und dem Aufbau von Unternehmen sammelte der WHU Absolvent u.a. bei der Boston Consulting Group sowie den Private Equity Unternehmen Cinven und Advent.

Freigeist CEO Frank Thelen sagt: „Domenico ist mit seiner Erfahrung und Kompetenz für unser Team eine starke und wichtige Ergänzung. Uns verbindet die Leidenschaft zum Aufbau junger Unternehmen mit der Mission, relevante Branchen nachhaltig zu verändern. Unser Ansatz bei Freigeist ist es, nicht nur unser Kapital, sondern vor allem auch unsere Expertise einzubringen. Wir freuen uns sehr, dass Domenico unsere Freigeist-Startups ab sofort tatkräftig unterstützt und ihnen hilft, schnell und nachhaltig zu skalieren.”

In seiner neuen Rolle als Partner bei dem Seed Investor Freigeist Capital ist Cipolla zuständig für die Wachstumsstrategien der Unternehmen, die sich zum Zeitpunkt des Investments meist noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Dazu zählen das Mitarbeiterwachstum, der nachhaltige, professionelle Aufbau der Firmenstrukturen und weitere Finanzierungen. Außerdem will Cipolla das Freigeist-Netzwerk im Münchener Tech-Umfeld und dem lokalen Startup-Ökosystem weiter ausbauen.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen engagiert sich der jüngste Freigeist-Partner bei dem Energie-Scale-up Kraftblock als Chief Strategy Officer. Der Hersteller von grünen Energiespeichersystemen für die Industrie hat kürzlich einen großen Auftrag eines internationalen Lebensmittelkonzerns gewonnen und steht nicht zuletzt aufgrund der drängenden Energiewende vor einer intensiven Wachstumsphase.

Freigeist Capital: Deep-Tech VC gewinnt Scale-up Experten Domenico Cipolla als neuen Partner

Quelle Freigeist / Frank Thelen / 10xDNA