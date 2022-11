Mercedes-Benz und SK Gaming präsentieren limitierte Capsule Collection mit Designer Saul Nash

Performance, moderne Technik und Leidenschaft – das haben erfolgreiche Sportler, Gamer und Automobilenthusiasten gemeinsam. Die limitierte Capsule Collection besteht aus einer Jacke und einem langärmligen T-Shirt, die die funktionalen Ansprüche alltagstauglicher Sportswear vereint mit modischem Style. Begleitend zum Bestellstart visualisiert eine Social Media Kampagne das Zusammenspiel dieser Themen. Auf den Fotos und in den Kurzvideos bilden die elektrische Antriebstechnologie des Mercedes‑Benz EQE und die sportliche Performance von Tänzern und Mitgliedern von SK Gaming eine ausdrucksvolle Symbiose.

Saul Nash ist Modedesigner und Choreograph und hat Performance sowie Menswear Design studiert. Diese Ausrichtung verbindet Saul Nash in seinem 2018 gegründeten eigenen Label, indem er die Grenzen zwischen Menswear und Sportswear aufhebt. Seine Kreationen verbinden aktuelle Trends mit der Funktionalität von Sportswear. Er kreiert seine Mode für einen modernen, aktiven Lebensalltag. Für diesen Ansatz wurde Saul Nash als Designtalent mehrfach ausgezeichnet, unter anderem in Großbritannien mit dem Queen Elisabeth II Award for British Design als nationaler Designer des Jahres.

Die schwarze Sportjacke aus der limitierten Sonderedition verbirgt in der Innenseite ein auffälliges, lila-blaues Mesh-Muster aus recyceltem Polyester. Das Innendesign ist in den für SK Gaming typischen Farbwelten gestaltet und kann durch Wenden der Jacke auch nach außen getragen werden. Auf der Brust sind jeweils das Mercedes-Benz und das SK Gaming Logo in Kontrastfarbe aufgestickt. Die schwarze Nylonseite trägt zudem an den Flanken die Markenschriftzüge beider Partner.

Ergänzt wird die Jacke durch das langärmelige Kompressionsshirt aus recyceltem Polyester sowie Lycra für eine optimale körpernahe Passform. Die Grundfarbe des Shirts ist schwarz. An den Flanken sowie den Ärmelinnenseiten befinden sich farbige Mesh-Einsätze. Die farbliche Gestaltung ist analog zum Innenfutter der Jacke. Auch das Shirt trägt die Markenlogos beider Partner, Mercedes-Benz und SK Gaming, auf der Brust. Daumenschlaufen, ein halber Reißverschluss am hoch schließenden Kragen und eine verlängerte Rückenpartie betonen die sportliche Funktionalität.

„Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an unseren langjährigen Partner SK Gaming zum 25jährigen Jubiläum. Jede Zusammenarbeit gewinnt durch neue Impulse und umso mehr freuen wir uns, dass uns gemeinsam mit Saul Nash eine neue Verbindung der Mode- und Esports-Welt gelungen ist. Mit der exklusiven Kollektion wollen wir über Esports-Enthusiasten hinaus auch unsere Kunden und Fans ansprechen, die auf einen aktiven Lebensstil Wert legen, der im Alltag funktional ist und gleichzeitig eine moderne Ästhetik ausstrahlt.“ Julia Hofmann, Head of Brand Collaborations and Branded Entertainment Mercedes-Benz AG

„Ich fühle mich geehrt mit Mercedes-Benz und SK Gaming zum 25-jährigen Jubiläum zusammenarbeiten zu können und das Esports-Team zu feiern. Das spannende am Projekt war, drei Welten zu vereinen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassen. Das Schöne am Gaming ist, dass alles möglich ist, weil es unendliche Optionen gibt. Als Modedesigner hat mich inspiriert, das puristische Mercedes-Benz Design und seine einmalige Historie in dieser Kollektion mit Mobilität zu verbinden. Performance-Wear ist sehr auf Bewegung ausgelegt und dort bin ich beheimatet. Ich fragte mich, wie wir Gaming als eher statischen Sport in Verbindung mit Bewegung neu kreieren können.“

Saul Nash, Designer, Movement Director und Choreograph

„Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von SK Gaming wollten wir unserer Community und auch uns ein ganz besonderes Geschenk machen. Daher haben wir gemeinsam mit unserem Partner Mercedes-Benz und dem Designer Saul Nash eine Fashion Capsule Collection kreiert, deren zukunftsweisender und performanceorientierter Look die Identität von SK Gaming als traditionsreichstes Esports-Team der Welt zum Ausdruck bringt.“

Alexander Müller, CEO SK Gaming

Der Bestellstart der zweiteiligen Kollektion am 30. November 2022 wird von einer Kampagne auf den Mercedes-Benz Social Media Kanälen begleitet. Sie inszeniert dabei Themenwelten beider Partner, wie Bewegung, Performance und Design. Die Kampagne zeigt Tänzer und die Content Creator Georgia „Troubleinc“ Paraskevopoulou, Lukas „Mango“ Schändel und Niklas „NiklasNeo“ Noerenbergvon SK Gaming sowie den Mercedes-Benz EQE. In einer von Saul Nash selbstkreierten Choreographie thematisiert die Kampagne die Funktionalität der Kollektionsteile und spielt mit den Persönlichkeiten der Protagonisten. Die Fotos stammen vom US-Fotografen Justin French, die Videos vom Briten Quyen Mike, der als „qmike“ als Content Creator und Model arbeitet. Das Set Design verantworten Isabel + Helen.

Mercedes-Benz und SK Gaming – Partner seit 2019

Mercedes-Benz war der erste Automobilhersteller, der 2019 in ein Esports-Team investierte. Die Zusammenarbeit mit SK Gaming geht über eine reine Sponsoring-Partnerschaft hinaus: Sie beinhaltet neben der Logopräsenz auch gemeinsame Projekte sowie einen gegenseitigen Know-How-Transfer. Die Partnerschaft mit SK Gaming beeinflusst die Wahrnehmung von Mercedes-Benz als organischer Teil der Esports-Community nachhaltig und unterstreicht die Authentizität des gesamten Esports-Engagements der Marke.

Das weltweite Mode-Engagement von Mercedes-Benz

Seit 1995 hat sich Mercedes-Benz als wichtiger Akteur in der Modeindustrie etabliert. Das Unternehmen hat sich weltweit authentische Beziehungen in der Modewelt aufgebaut und unterstützt durch seine Initiativen aufstrebende Designtalente, innovative Kooperationen, Fashion-Week-Partnerschaften sowie Live‑Events.

Bild Mercedes-Benz x SK Gaming x Saul Nash Esports Fashion Collection

Quelle Bild und Text: Mercedes Benz AG