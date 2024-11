Carsten Kraus ist „Business Angel des Jahres 2024“

Angel Investor Carsten Kraus aus Pforzheim ist am Sonntag, 24. November 2024, im Rahmen des „Deutschen Business Angels Tages“, den BAND, Business Angels Deutschland e. V., Bundesverband der Angels, in Mainz veranstaltet, als „Business Angel des Jahres 2024“ ausgezeichnet worden.

Carsten Kraus erhielt die „Goldene Nase“ für sein „gutes Näschen“ bei seinen Start-ups. Zum 24. Mal verlieh BAND die Auszeichnung an den „Business Angel des Jahres“. Die Besonderheit des Awards ist, dass ausschließlich Gründerinnen und Gründer von Beteiligungsunternehmen der Angel Investor*innen das Vorschlagsrecht haben.

Carsten Kraus ist Seriengründer, KI-Experte, Angel Investor, Vortragsredner, Visionär. Er gehört zu jenen Gründern, deren Interesse für spezielle Themen „einfach schon immer da gewesen” ist, wie er sagt. Bei ihm waren es Mathematik, Computer und Programmieren. Kraus konnte aus Zahlen die Quadratwurzel ziehen, bevor er in die Schule ging. Mit sieben Jahre hat er dann mit „Elektrobasteleien“ angefangen.

Vor dem Abitur verließ er die Schule und gründete mit 16 Jahren seine erste Firma, die Omikron Software GbR, heute Omikron Data Solutions GmbH. Kurz nach dem nachgeholten Abitur entwickelte er gemeinsam mit zwei Kollegen eine komplett neue Architektur für Programmiersprachen-Interpreter, Omikron-Basic für den Atari ST. 1988 wurde die Lösung an Atari erkauft und Atari lieferte sie mit allen Computern in Europa aus. Er sagt selbst: „Wir haben 80 Pfennig pro Computer bekommen. Auch wenn es nicht ultraviel Geld war, für uns junge Erwachsene war das eine Riesengeschichte. Dieses Gefühl, dass jeder, der sich einen Atari kauft, unser Produkt kriegt.“

Es folgten Firmengründungen, Angel Beteiligungen im zweistelligen Bereich, zahlreiche Innovationen und Patent-Anmeldungen zu KI-Verfahren, mit denen er Sprunginnovationen zum Erfolg führte. Mit einem seiner jüngsten Start-ups – Casablanca.AI – hat er große Ambitionen: Er will es zu einem Unicorn machen.

Sein Investitionsportfolio ist im Wesentlichen auf Deeptech KI fokussiert: u.a. 21done, Hamburg (Coaching-App, die die wichtigsten Mitarbeiter-skills durch Gewohnheitenbildung stärkt), FYTA, Berlin (Der smarte Fitnesstracker für Pflanzen: Ein KI gestützter Sensor, der die Pflege und Gesundheit von Pflanzen optimiert), ISTARI.AI, Mannheim (Einwicklung webAI – ein auf künstlicher Intelligenz basierendes System zur Analyse von unternehmensbezogenen Webdaten zur Generierung von Echtzeit-Markt Informationen) oder PALASTS GmbH, Essingen (MeinHaus.DIgital, ein KI-basierter Hausumbaukonfigurator, der automatisiert Kosten und Maßnahmen für Haussanierungen abschätzt und einen geeigneten Fahrplan aufzeigt).

Mit dem Erhalt der Goldenen Nase als „Business Angel des Jahres 2024“ kann er seine Rolle als Botschafter für mehr Angel Investing in Deutschland unterstreichen. Ein großes Anliegen in seinem Tun sind ihm das Vernetzen und der Erfahrungsaustausch, um voneinander zu lernen und Best Practice Beispiele zu kommunizieren, und zwar nicht nur zwischen seinen Portfoliounternehmen, sondern auch im Blick auf die Angels Community, so z.B. als Initiator des „BAND Frequent Angels Clubs“.

Carsten Kraus ist mit vollem Herzblut Angel Investor – er glaubt an die Visionen seiner Teams, seine Leidenschaft für Unternehmertum und Innovation motiviert und inspiriert, Herausforderungen zu meistern und gemeinsam zu wachsen. Auch andere Würdigungen der Start-ups, die ihn als „Business Angel des Jahres 2024“ vorgeschlagen haben, zeigen, dass er sich mit Leidenschaft für das Wohl des Teams und der Gründerinnen und Gründer einsetzt. Die Teams bestätigen sein Gespür für das Zusammenbringen von Menschen mit vielfältigen Interessen und Hintergründen – er lebt Diversität. Insgesamt wird von den vorschlagenden Gründerinnen und Gründern – neben dem Business Angel-Flügel „Kapital“ – besonders seine Fähigkeit betont, sein Know-how in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenanalyse und disruptive Technologien sowie sein großes Netzwerk einzubringen.

Carsten Kraus folgt mit seinem Titel „Business Angels des Jahres 2024“ auf Katja Ruhnke, die den Preis im vergangenen Jahr entgegennahm. Alle „Business Angels des Jahres“ seit 2001 finden Sie hier im Überblick.

Bild@ Carsten Kraus https://carstenkraus.ai/

Quelle Business Angels Deutschland e. V.