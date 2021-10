Gemeinsam mit der Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE fordern sie den Schutz von queeren Menschen im Grundgesetz

Am diesjährigen Coming Out Day (11.10.2021) setzen MyPostcard und All Out gemeinsam per Postkarte ein politisches Zeichen: Mit der Kampagne #IFEELTHESAME ruft MyPostcard dazu auf, Postkarten an All Out zu senden. Das Ziel ist eine explizite Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz zum Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov[1] im Auftrag von MyPostcard sprechen sich 67 Prozent der Befragten für eine Anpassung aus. MyPostcard stellt 10.000 Postkarten kostenfrei zur Verfügung, mit der sich Unterstützer:innen an der Kampagne beteiligen können.

Postkarten-Aktion

Der internationale Coming Out Day bzw. Coming-out-Tag findet seit 1988 jedes Jahr am 11. Oktober statt. MyPostcard und All Out nehmen diesen Tag zum Anlass, um gemeinsam ein politisches Zeichen zu setzen. Bis heute schützt das Grundgesetz queere Menschen in Deutschland nicht verlässlich vor Diskriminierung. Das will die Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE ändern, hinter der über 200 queere Organisationen und prominente Persönlichkeiten stehen. MyPostcard und All Out unterstützen das Ziel: Einen Monat lang können Postkarten kostenfrei an All Out versendet werden. So kann der Forderung nach einem expliziten Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch Artikel 3 des Grundgesetzes sichtbar Ausdruck verliehen werden.

#IFEELTHESAME

Mit der diesjährigen #IFEELTHESAME Kampagne von All Out und MyPostcard soll gezeigt werden, dass sich Liebe für alle gleich anfühlt. Vier Personen der queeren Community erzählen im Kampagnenvideo, was Liebe für sie bedeutet, wie sich Liebe für sie anfühlt und wen sie lieben. Am Ende rufen sie gemeinsam dazu auf, ein politisches Zeichen mit dem Versenden der Postkarten zu setzen.

Kleine Karte, großes Statement

Unterstützer:innen können die Postkarten kostenfrei aus dem Designprofil #IFEELTHESAME (ab dem 11.10.2021 verfügbar) wählen und im Anschluss individuell gestalten, bevor sie diese an All Out versenden. Die besonderen Postkartendesigns sind eigens für die Aktion kreiert worden. Zum Kampagnenende werden die Postkarten von All Out, MyPostcard und der Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE gesammelt den Mitgliedern des Bundestags überreicht.

„Wir freuen uns sehr über die kreative Aktion zugunsten unserer Initiative. So wird ein weiteres deutliches Signal an die Politik gesendet, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist. Wichtig ist für uns dabei, dass sowohl die geschlechtliche Identität als auch die sexuelle Identität explizit geschützt wird. Eine halbherzige Lösung, die einen Teil der queeren Community im Regen stehen lässt, kommt für uns nicht in Frage“, sagt Sören Landmann, Mitglied der Koordination der Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE.

„Trotz der massenhaften Verfolgung von queeren Menschen in der jüngeren deutschen Geschichte, bleiben queere Menschen bis heute vom im Grundgesetz verankerten Schutz vor Diskriminierung ausgeschlossen. Die Verankerung in unserer Verfassung ist so wichtig, weil es das Fundament für all unsere Gesetze ist. Wir müssen sicherstellen, dass gesellschaftliche und politische Stimmungslagen nie wieder zur Gefahr für die Freiheit und Würde von Menschen werden.“, sagt Stana Iliev, Kampagnenmanagerin bei All Out.

„Die eigene Identität sollte einem niemals jemand wegnehmen dürfen. Zusammen mit der LGBTQIA+ -Community kämpfen wir seit Jahren gegen Diskriminierung und Vorurteile. Als erfolgreiches Unternehmen sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verpflichtung etwas zurückzugeben, Position und Reichweite dazu zu nutzen auf Missstände aufmerksam zu machen und eine positive Veränderung anzustreben“ so Oliver Kray, Gründer und CEO von MyPostcard.

Das Kampagnenvideo und die exklusiven #IFEELTHESAME-Postkartendesigns2 starten die einmonatige Kampagne am 11. Oktober 2021.

[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von MyPostcard, an der 2.121 Personen zwischen dem 01.10.2021 und 04.10.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

[2] Die Aktivierung des Links erfolgt am 11.10.2021.

Quelle: schoesslers GmbH