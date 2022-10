Catrub ONE: Das stylische Möbelstück für glückliche Katzen

Praktisch, schick und vielseitig: Catrub ONE ist das moderne Möbelstück für glückliche Katzen zum Spielen und Entspannen

Stylisch, praktisch und multifunktional: Catrub ONE, die moderne Katzen-Lounge, ist das neue Must-have für Katzenliebhaber:innen und ihre Stubentiger! Dank edlem Design passt sie sich elegant an jede Einrichtung an und dient sämtlichen Hauskatzen als Spielplatz, Kratzbaum und Ruheort in einem. Viel zu tun für die Katze und nur wenig für die Besitzer:innen – denn Catrub ONE ist im Nu aufgebaut und schnell und einfach zu reinigen!

„Bei Gesprächen mit Freunden kam uns die Idee zu Catrub ONE. Viele Katzenbesitzer:innen erzählten nämlich, dass sie immer wieder Probleme mit dem Aussehen, der Reinigung und mit der Langlebigkeit ihrer Katzenmöbel haben. Wir wollten diese Probleme endlich angehen und eine Lösung finden, von der Katzen und ihre Besitzer:innen profitieren. Dass wir mit Ralf jetzt unseren Wunschlöwen von unserer Idee überzeugen und für ein Investment gewinnen konnten, freut uns sehr – sein Team unterstützt uns und steht uns jederzeit beratend zur Seite!“ Patrick Weifels Gründer von Catrub

Von Katzenliebhabern entwickelt

Ein smartes Vater-Sohn-Duo: Karl und Patrick Weifels haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kratzbaum so weiterzuentwickeln, dass er Katzen und ihre Besitzer:innen gleichermaßen glücklich macht: Durch ein schlichtes, modernes Design, eine einfache Reinigung und vielseitige Möglichkeiten für die Vierbeiner. Mit dem Ergebnis, Catrub ONE, sorgten die Gründer für Begeisterung bei ihrem Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel ist von dem stylischen Katzenmöbel überzeugt und ging einen Deal mit dem Startup ein.

Ein Möbelstück für alles, was Katzen lieben

Catrub ONE bietet Beschäftigung und Entspannung in einem: Spielball, Spielfeder, Sisalmatten, Kratzkarton und Kissen werden jede Katze begeistern und sind beliebig austauschbar. Dadurch ist das modulare Möbelstück vielseitig und die Einzelteile können bei Abnutzung einfach erneuert werden!

Je nach Stimmung kann der Vierbeiner Catrub ONE als Kratzbaum, Spielplatz, Wellness-, Schlaf- oder Rückzugsort nutzen – und sich dort austoben, entspannen, die Krallen schärfen oder das Fell pflegen. Noch dazu ist der Aufbau schnell und einfach erledigt: Nur die Holzfüße montieren, aufstellen und fertig. Anleitung, Werkzeug und Schrauben sind im Lieferumfang bereits enthalten. Die Reinigung ist ebenso bequem, denn Catrub ONE ist in nur wenigen Handgriffen auseinandergenommen und die Kunststoffteile lassen sich einfach unter der Dusche oder dem Wasserhahn abwaschen. Dieses Must-have ist stylisch, platzsparend, vielseitig und praktisch – und darf in keinem Katzenhaushalt mehr fehlen!

„Wer kann Katzenmöbel besser entwickeln, als jemand, der acht Katzen zuhause hat? Die Katzenexperten Karl und Patrick wissen, was die Fellnasen lieben, und haben den Kratzbaum einmal ganz neu gedacht. Ein super Designer-Möbelstück für Katzen und ein sympathischer Auftritt – und das nicht nur wegen der süßen Katze. Mich haben Karl und Patrick begeistert und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf Catrub!“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG

Catrub ONE ist unter www.catrub.com aktuell für 199 € – aber auch im Handel – erhältlich.

Bild: Catrub v.l.Karl-Josef Weifels, Ralf Dümmel, Patrick Weifels Credit RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle The Social Chain AG/ PETvision GmbH