​​​​​​​Im Handumdrehen nasenhaarfrei mit Silkslide Pro, dem ersten Nasenhaar-Rasierer der Welt!

Schonend, bequem, schnell und präzise: Das ist Silkslide Pro, der erste Nasierer! Dank seiner ergonomischen, an die Naseninnenwände angepassten Form und der hochwertigen Klingen sind ab jetzt Nasenhaare im Handumdrehen rasiert. Der Silkslide Pro kommt ganz ohne Strom oder Batterien aus, ist mehrfach wiederverwendbar und einfach, sicher und hygienisch in der Anwendung!

„Ich hatte schon lange den Wunsch, meine Idee umzusetzen und sie bei „Die Höhle der Löwen“ vorzustellen! Den Silkslide Pro habe ich zusammen mit HNO-Spezialisten entwickelt – denn er sollte nicht nur praktisch und effektiv, sondern auch bequem, sicher und hygienisch sein. Jetzt freue ich mich riesig, einen Deal mit Ralf zu haben – uns verbindet die Begeisterung für Problemlöser und wir stecken beide voller Tatendrang!“ Alexander Weese Gründer von Silkslide Pro

Nasenhaare rasieren – ganz ohne Schmerzen!

Das Beste am Silkslide Pro: Statt die Nasenhaare zu zupfen, zu wachsen oder umständlich zu schneiden, lassen sie sich ab jetzt einfach und schnell rasieren – und zwar ganz schmerzfrei! Einfach die Nasenlöcher vorher etwas einseifen oder -ölen, Nasierkopf anfeuchten, darunter anfassen, in die Nase einführen und in Pfeilrichtung drehen. Nach dem Gebrauch den Nasierer ganz bequem mit lauwarmem Wasser reinigen – und immer wieder verwenden. So angenehm war das Nasenhaarschneiden noch nie!

„Nasenhaare sind unangenehm und störend. Genau dafür hat Alexander den Nasierer Silkslide Pro entwickelt, der die Nasenhaare nur im unteren Bereich der Nase rasiert. Was für ein geniales Produkt! Und wirklich ein aufregender Auftritt mit viel Spannung! Ich bin froh, dass Alexander sich für einen Deal mit mir entschieden hat und bin überzeugt, dass der Nasierer eine große Erfolgsstory wird.“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG

Silkslide Pro ist unter www.silkslide.pro aktuell für 8,99€ – aber auch im Handel – erhältlich.

Bild: Silkslide Pro v.l.Ralf Dümmel, Alexander Weese Credit RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle The Social Chain AG/ Terry & Scott Products GmbH