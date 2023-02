China – Das große Comeback auf dem Kryptomarkt?

China steht kurz vor seiner großen Rückkehr auf den Kryptomarkt

Obwohl dieser Markt in China schon lange ein wichtiges Thema ist, war der Zugang für Investoren bisher stark eingeschränkt. Bernhard Schirnhofer, ein bekannter Investor und Experte für den Teamaufbau im Kryptomarkt, hat in einem Gastbeitrag seine Ansichten zur aktuellen Entwicklung des Marktes geteilt.

Er zeigt auf, welche Chancen sich ergeben und warum es gerade jetzt möglich ist, viel Geld zu verdienen. Mit extrem hohen Volumina in den Derivat- und Spotmärkten hat China sich als einer der größten Kryptomärkte weltweit etabliert. Das eröffnet eine einmalige Chance, am Wachstum teilzuhaben und vom globalen Potenzial des chinesischen Kryptomarktes zu profitieren.

Chinas Rückkehr auf den Kryptomarkt

Obwohl China im Jahr 2021 den Handel und das Mining von Kryptowährungen verboten hatte, deutet jetzt vieles darauf hin, dass das Land bereit ist für ein Comeback in der Kryptoindustrie.

“Die chinesische Regierung hat erkannt, dass Kryptowährungen eine legitime Form von Besitz darstellen und möchte sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß besteuert werden”, sagt Schirnhofer. “Diese Steuerpolitik wird die Adoption von Kryptowährungen in China fördern und kann einen Rahmen für Krypto-Transaktionen schaffen”.

Obwohl der Handel mit Kryptowährungen in China nach wie vor verboten ist, gibt es Anzeichen für eine wachsende Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Aus diesem Grund ist China bemüht, innovative Technologien für den Kryptomarkt zu entwickeln, um nicht den Anschluss an andere Web-3-Sektoren zu verlieren. Wenn es China gelingt, diese neue Wirtschaftsform sicher und stabil zu kontrollieren, kann das Land effizienter auf die Nachfrage nach Wirtschaftswachstum reagieren.

Der Experte Bernhard Schirnhofer erklärt außerdem, dass die chinesische Regierung damit beginnt, programmierbare Geldformate zu legitimieren und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Besteuerung sicherzustellen. Mit dieser neuen Steuerpolitik gibt es Hoffnung auf eine weitere Zunahme der Akzeptanz von Kryptowährungen und ihrer Nutzbarkeit im chinesischen Finanzsystem.

Warum benötigt China Kryptowährungen?

China ist auf dem Weg, so wie schon in anderen Bereichen, eine führende Rolle im Bereich Kryptowährungen zu übernehmen. Der chinesische Staat hat erkannt, dass es viele Vorteile gibt, wenn man die neue Technologie regulieren und steuern kann. Ein solches Vorgehen wird einen nicht zu unterschätzenden positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben und China international noch konkurrenzfähiger machen.

Eine Regulierung von Kryptowährungen sollte mehr Legitimität und Stabilität in der Branche schaffen, was wiederum den Markt für Investoren anziehender machen würde. Überdies könnten Kryptowährungen als Steuerquelle genutzt werden und helfen, die Infrastruktur des Landes zu finanzieren. Es bietet Unternehmen Chancen, neue Märkte zu erschließen und ihre Geschäfte zu skalieren. Durch die Einführung von Regeln soll verhindert werden, dass Kapital ins Ausland geht und somit mehr Investitionen im Inland generiert werden. All diese Schritte deuten daraufhin, dass sich China auch mithilfe von Kryptowährungen als treibende Kraft beim Wirtschaftswachstum etablieren will.

China stehen mit der Einführung viele Möglichkeiten offen

Es ist nahezu unbestreitbar, dass sich China durch ein Comeback am Kryptomarkt viele Chancen und Möglichkeiten bieten. Dies erfordert jedoch eine Neuorientierung gegenüber dieser neuartigen Technologie. Wenn sich die chinesischen Behörden hier wirklich mehr engagieren, besteht die Chance, dass der Bereich der Blockchain-Technologie weiter expandiert und dadurch auch international an Bedeutung gewinnt.

Die Förderung innovativer Technologien könnte mehr Investoren anziehen, was zu zusätzlichem Wachstum führen kann. Außerdem haben chinesische Unternehmen die Möglichkeit, mit Investitionen in Bitcoin und anderen digitalen Währungen ihr Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig risikoreichere Anlagen in traditionellen Märkten aufzugeben. Mit dem Aufstieg von Blockchain-basierten Finanzprodukten könnte China schließlich auch im Vergleich zu westlichen Ländern Vorteile genießen, da es als Pionierland gelten könnte.

Fazit

Insgesamt lohnt es sich also, wenn China den Schritt wagt und an dem regelmäßig wachsenden Kryptowährungsmarkt teilnimmt – sowohl für Investoren als auch für Bürger des Landes. Indem es seine Rahmenbedingungen anpasst und effektive Besteuerungsmaßnahmen implementiert, kann China nicht nur einen stabilen Rechtsrahmen schaffen, sondern auch neue Einnahmequellen generieren.

Dadurch könnte die Volksrepublik ihre Position als globales Finanzzentrum stärken und mithilfe der Blockchain-Revolution Optimismus und Zuversicht in ihre Zukunft bringen.

Autor

Bernhard Schirnhofer hat bereits vielen Menschen geholfen, erfolgreich im Kryptomarkt zu sein. Als Experte für Teamaufbau im Kryptomarkt hat er umfangreiches Wissen über den Kryptomarkt und seine Entwicklung. Seine Einschätzungen und Ansichten zur Rückkehr Chinas auf den Kryptomarkt sind daher besonders wertvoll und sollten von Menschen, die sich für die vielen Vorteile des Kryptomarktes interessieren, ernst genommen werden.

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder