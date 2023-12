Christoph Gusenleitner neuer Head-Sommelier bei Hubert Wallner

Wechsel in einem der spannendsten Weinkeller Österreichs: Diplom-Sommelier Christoph Gusenleitner, schon bislang Restaurantleiter bei Hubert Wallner, übernimmt zum Frühlingsstart 2024 auch den Part des Head-Sommeliers. Der bisherige Chef-Sommelier Andreas Katona macht sich am Längsee selbständig.

Mehr als 3500 Positionen mit Sondereditionen, Raritäten und Jahrgangstiefen unterstreichen die außergewöhnliche Klasse des Weinkellers im Gourmet-Restaurant Hubert Wallner am Südufer des Wörthersees. Eine Fundgrube für anspruchsvolle Kenner, was nicht zuletzt auch die rare Auszeichnung des Wine Spectators mit 2 Gläsern und dem „Best of Award of Excellence“ unterstreicht.

Gemeinsam mit Andreas Katona hat Christoph Gusenbauer diese Schatzkammer in den beiden letzten Jahren verwaltet. Nach der Winterpause (vom 14. Januar bis voraussichtlich 10. April 2024) übernimmt er als neuer Maître und Head-Sommelier. Der Fokus der Weinkarte liegt auch weiterhin darauf, die durch den Alpe-Adria-Raum inspirierte 4-Hauben-Küche von Hubert Wallner mit oft auch überraschenden Weinen oder alkoholfreien Getränken, natürlich auf höchstem Level, kongenial zu begleiten.

Neben einem hochkarätigen, klassischen Sortiment aus Österreich, Italien und Frankreich finden sich dabei ebenso Natural- und Orange-Weine sowie so manche Entdeckung aus den in Sachen Wein aufstrebenden Nachbarregionen Slowenien und Kroatien. Ein Highlight der Karte bleibt der exemplarische Champagner-Bereich, nicht ohne Grund ist Hubert Wallner auch Krug-Ambassador.

Gourmet-Restaurant Hubert Wallner

9082 Dellach/Maria Wörth, Seeplatz 6

T +43 (0) 42 73 /38 589

office@hubertwallner.com

www.hubertwallner.com

Bild Andreas Katona und Christoph Gusenleitner, ©Joerg Lehmann

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H.