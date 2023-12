Traumurlaub vor der eigenen Haustür

Von Hohenlohe bis zum Bodensee: Rund 150 Ausstellende präsentieren auf der CMT die vielfältigen Reisemöglichkeiten in Baden-Württemberg

Von den Hügeln der Hohenlohe Region im Nordosten, über die pulsierende Landeshauptstadt Stuttgart bis hin zum malerischen schwäbischen Meer, dem Bodensee: Baden–Württemberg ist vielseitig und hält unzählige, schöne Erlebnisse bereit. Wie spannend das Bundesland als Urlaubsregion ist, erleben Besucherinnen und Besucher auf der CMT. Rund 150 Ausstellende aus Baden-Württemberg stellen vom 13. bis 21. Januar in der Oskar Lapp Halle (Halle 6) eindrucksvoll unter Beweis, dass man nicht sonderlich weit verreisen muss, um einen Traumurlaub zu finden.

Die abwechslungsreichen Landschaften mit ihren beeindruckenden Aussichten sind ein Paradies für alle Fahrrad- und Wanderbegeisterten. Die unzähligen Routen ebnen den Weg für altbekannte Klassiker und neue Highlights zu Fuß oder auf dem Rad zwischen der Kurpfalz und dem Breisgau. Wer auf dem Limes-Wanderweg den Spuren der Römer folgen oder sich auf eine Pilgerreise auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg aufmachen möchte, kommt im Süden voll auf seine Kosten. Informationen zu den zahlreichen Möglichkeiten für einen Aktiv-Urlaub im Süden finden Interessierte auf der CMT.

Eine Reise für die ganze Familie

Viel zu entdecken gibt es auch für Familien. Die Vielzahl an abwechslungsreichen Ausflugszielen wie zum Beispiel die Höhlenerlebniswelt Schwäbische Alb, eine Zeppelinrundfahrt am Bodensee oder Freizeitparks wie der Schwabenpark oder Tripsdrill machen einen Urlaub mit Kindern zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Stände der Ausstellenden in der Oskar Lapp Halle (Halle 6) der Urlaubsmesse CMT spiegeln die vielfältigen Ferienmöglichkeiten des Südwestens wider und richten sich an jedes Alter, jedes Wetter und jeden Familientyp. Dank dieses breiten Angebots erhielt das Land Baden-Württemberg das Qualitätssiegel „familien-ferien“, das besonders familienfreundliche Urlaubsorte auszeichnet.

Die Seele baumeln lassen

Die große Auswahl an Heilbädern und Kurorten machen Baden-Württemberg in Deutschland zum Bäderland Nummer Eins. Von den Heilbädern der Schwäbischen Alb wie Bad Ditzenbach über die Stuttgarter Thermen in der Landeshauptstadt, bis hin zum Kurort Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald können sich Interessierte vor Ort auf der Urlaubsmesse über die Vielzahl an Wellnessmöglichkeiten des „Wasserreichs Süden“ informieren.

Baden-Württemberg ist nicht nur bundesweit bekannt für seine Heilbäder, sondern auch für seine Spitzengastronomie. Schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen oder Spätzle sind längst keine Geheimtipps mehr. Der Weinsüden mit zwei der besten Weinregionen Deutschlands präsentiert sich auf der Messe mit wunderbaren Alltagsweinen und gehobenen Spitzentropfen. Interessierte können auf der Urlaubsmesse beispielsweise einen kleinen Vorgeschmack der ausgezeichneten Weine am Stand der Weingärtner Esslingen bekommen.

Kulturelle Highlights im Süden

Auf der CMT präsentiert sich der Süden ebenfalls mit all seinen kulturellen Highlights. Darunter historische Gebäude wie die Burg Hohenzollern, bunte Gärten wie die der Landesgartenschau 2024 in Wangen im Allgäu, oder die Automobilmuseen von Porsche und Mercedes der Stadt Stuttgart. Weitere kulturelle Höhepunkte im kommenden Jahr werden die Spiele der Fußball Europameisterschaft in Stuttgart, die Ornamenta 2024 und die Feier anlässlich des 1300-jährigen Jubiläums des UNESCO Weltkulturerbes Klosterinsel Reichenau.

Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) wird auf der CMT mit einem Gemeinschaftsstand vertreten sein. Andreas Braun, Geschäftsführer der TMBW, blickt voller Vorfreude auf die bevorstehende Urlaubsmesse: „Wir freuen uns sehr darauf, das Land Baden–Württemberg mit all seinen wunderschönen Facetten auf der CMT präsentieren zu können. Der Süden bietet viele besondere Ausflugsmöglichkeiten und einzigartige Momente – hier ist garantiert für alle etwas dabei.“

Bild Von Hohenlohe bis zum Bodensee: Rund 150 Ausstellende präsentieren auf der CMT die vielfältigen Reisemöglichkeiten in Baden-Württemberg. | Bildnachweis: Landesmesse Stuttgart GmbH

Quelle Landesmesse Stuttgart GmbH