Christophe Hamal wird CEO von Baloise in Belgien

Baloise Belgien CEO Henk Janssen wird per 31. Januar 2023 in Pension gehen und den Vorsitz der Geschäftsleitung übergeben. Sein Nachfolger wird der 44-jährige Christophe Hamal, der bereits seit Mai 2022 Mitglied des Gremiums ist.

„Ich danke Henk Janssen für seinen ausserordentlichen Einsatz für Baloise in den letzten 18 Jahren. Unter seiner sechsjährigen Führung als CEO des belgischen Geschäfts ist Baloise in Belgien auch durch die Akquisitionen von Fidea und des Nichtlebenportfolios von Athora massgeblich gewachsen.

Mittlerweile gehören wir in Belgien zu den Top 4 Nichtlebenversicherungen und das Portfolio ist volumenmässig zu einem tragenden Pfeiler innerhalb der Baloise Gruppe geworden. Henk war starker Treiber dieser positiven Entwicklungen, hat die Beziehungen zu den Brokern intensiviert und insbesondere während der Corona-Pandemie die Baloise Belgien als starke Partnerin für ihre Stakeholder positioniert. Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt nur das Beste“, sagt Baloise CEO Gert De Winter.

Henk Janssen wird am 31. Januar 2023 in Ruhestand gehen und bis zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsleitung bleiben. Sein Nachfolger wird Christophe Hamal, der seit dem 1. Mai 2022 bei Baloise in Belgien Mitglied der Geschäftsleitung ist. Der 44-jährige belgisch-britische Doppelbürger übernimmt per sofort die Rolle des CEO. Christophe studierte an der Katholischen Universität Leuven Wirtschaftsingenieurwesen und hält einen Master of Science sowie einen MBA des INSEAD.

Er war bis im April 2022 CEO von Buy Way Personal Finance, eines der grössten Fintechs in Belgien. Von 2009 bis 2017 war er bei The Boston Consulting Group als Senior Principal tätig. Davor fungierte er bei SIAT in Gabun für drei Jahre als CFO. Seine berufliche Karriere startete Christophe 2001 bei Roland Berger.

Gert De Winter freut sich über die Nomination: „Ich habe Christophe als inspirierende Persönlichkeit kennengelernt und wir übergeben die Baloise Belgien in fähige Hände. Er bringt alle nötigen Werkzeuge und Erfahrungen mit, um den erfolgreich eingeschlagenen Weg unserer Simply Safe-Strategie weiterzugehen und unter anderem die Herausforderungen der sich verändernden Kundenbedürfnisse, der digitalen Transformation, der Datenökonomie und agilen Arbeitsweise zu meistern.“

Quelle Baloise Group