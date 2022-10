EVANA gewinnt Süleyman Acar als neuen CEO 

Die EVANA AG führt die nächsten Schritte der Transformation des PropTechs zu einem produktgetriebenen Technologieunternehmen durch. Dazu werden die EVANA360 Plattform und die Künstliche Intelligenz von EVANA konsequent zu SaaS-Lösungen weiterentwickelt. Zudem kündigt das Unternehmen eine umfangreiche Restrukturierung des Unternehmens inklusive von Kostensenkungen an. Der Umbau ist durch die pandemiebedingten und konjunkturellen Beeinträchtigungen im gesamten PropTech-Sektor nötig geworden.

Um die umfangreiche Restrukturierung durchzuführen, wird auch das Management-Team umgebaut. Süleyman Acar wird CEO und Alleinvorstand der EVANA AG. Das hat die Hauptversammlung am gestrigen Tag beschlossen. Sascha Donner bleibt dem Unternehmen als Mitglied des Advisory Boards erhalten. Johannis Hatt wird dem Vorstand künftig als Aufsichtsratsvorsitzender zur Seite stehen.

Süleyman Acar bringt langjährige Erfahrung in der Skalierung und Restrukturierung von Technologie-Startups mit. Acar hat 2014 die faceadnet GmbH gegründet, die er zu einem der führenden softwarebasierten Online Social Publisher in Deutschland aufbaute und erfolgreich an Ströer verkaufte. Heute firmiert das Unternehmen als Ströer Social Publishing GmbH. Seit mehreren Jahren investiert Acar zudem aktiv in Technologieunternehmen und begleitet diese als Business Angel während der Seed- und Skalierungsphase am Markt.

„In den vergangenen Jahren hat EVANA ein einzigartiges und marktfähiges Produkt entwickelt, das bereits von namhaften Unternehmen im Asset Management verwendet wird. Damit ist EVANA Vorreiter in der europäischen PropTech-Szene. Wir wollen die KI-Technologie nun einem bereiten Markt anbieten. Derzeit laufen die Verhandlungen mit unseren Investoren und Kunden, um für den nächsten Entwicklungsschritt die notwendige Unterstützung zu erhalten“, erklärt Süleyman Acar, CEO von EVANA.

Johannis Hatt übernimmt dabei die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden. Hatt ist Gründer von Productsup und wurde aufgrund seiner umfangreichen Startup und SaaS-Erfahrung geholt Das Berliner SaaS-Unternehmen bietet eine Cloud-Plattform, die es ermöglicht, komplexe Datenfeeds schnell und einfach zu strukturieren, zu analysieren und entsprechend den Anforderungen verschiedenster Shopping- und Marketing-Kanäle zu optimieren.

Neu im Aufsichtsrat ist ebenfalls Adrian Fopp, der EVANA als Head of Technology Portfolio der Patrizia SE bereits seit vielen Jahren sowohl als Kunde als auch Investor begleitet.

Bild Süleyman Acar

Quelle Strategiekollegen GmbH