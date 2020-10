Neue Edition des Chronographen von Lilienthal Berlin

Share Facebook

Der langersehnte Chronograph Black Orange ist da!

Immer dem Moment voraus zu sein, dafür stehen die Chronographen von Lilienthal Berlin. Ab sofort ist die vielfach ausgezeichnete Kollektion um ein neues Modell reicher – ein elegantes Energiebündel in der Edition Black Orange. Tiefschwarze Intensität trifft auf feuriges Orange – damit erhält der neue Chronograph Black Orange neben seiner urbanen Eleganz jetzt zusätzliche Power.

Mit einem extra Schub Dynamik geht der neue Chronograph Black Orange an den Start und reiht sich als vierte Edition in die Chronographen-Serie von Lilienthal Berlin ein. Preisgekröntes Design erhält neue Strahlkraft. Die Superluminova-Leuchtpigmente und Highlights in intensivem Orange bringen das prämierte Design zum Glühen. Die Architektur des Gehäuses mit den abgerundeten Drückern, die aufgestellte Sekunden-Skala, die abgesenkten Chronographen- Anzeigen und das eingelassene Datum geben dem sportlichen Design Struktur und Komplexität. Für Dynamik zu jeder Tag- und Nachtzeit sorgen das Brushed Finish vom Gehäuse, der Sonnenschliff des Zifferblattes sowie im Dunklen leuchtendes Superluminova auf Stunden- und Minutenzeiger und auf den Stundenstrichen.

Jedem Moment voraus

Stil mit Tempo und die Gegenwart stets im Blick. Allzeit bereit, die Zeit anzuhalten und zum Laufen zu bringen. Mit dem Startech Kaliber 3540.D vom Schweizer Hersteller Ronda mit Datumsanzeige und 1/10 sekundengenauer Stoppfunktion stoppt der Chronograph Black Orange die Zeit auf die Zehntelsekunde genau und hat dabei den ganzen Tag im Blick. Der Chronograph Black Orange kommt wie alle Chronographen von Lilienthal Berlin mit einem Durchmesser von 42,5 mm und einer Höhe von 10,3mm. Und auch die Krone in Form der Weltzeituhr oder die verwendete Typographie, die den Berliner Straßenschildern entstammt, bleibt der Serie treu.

Der neue Chronograph Black Orange ist ab sofort unter www.lilienthal.berlin erhältlich und verfügbar mit drei verschiedenen Armbandvarianten aus schwarzem Leder, schwarzem Mesh oder einem veganen Korkarmband in Marble Bronze. Preis ab 359 Euro.

Die Chronographen gibt es in verschiedenen Ausführungen bei Lilienthal Berlin

Quelle Lilienthal Berlin