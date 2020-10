LucyBalu x Choupette: Sonderedition mit Karl Lagerfeld Katze

Share Facebook

LucyBalu lanciert Sonderedition mit Karl Lagerfeld Katze Choupette

Das junge Startup für Designkatzenmöbel landet, kaum auf dem Markt, einen genialen Coup. Was mit einem Geschenk für die berühmteste und mit Sicherheit extravaganteste Katze der Welt begann, führte zu einer seltenen Kooperation und dem Launch der LucyBalu x Choupette Sonderedition. Die auf 1.000 Stück limitierte Serie präsentiert die SWING Hängematte in neuem und schlicht elegantem Look, der nicht nur die Handschrift von Choupette trägt, sondern auch dem Style-Codex eines Karl Lagerfelds gerecht wird.

Von Paris in die Katzenwohnzimmer der Welt hinaus

Dank guter Recherche und einer Portion Unverfrorenheit gelang es den beiden LucyBalu Gründern Sebastian Frank und Dr. Mathias Wahrenberger, die berühmte Katze von Karl Lagerfeld in Paris ausfindig zu machen und ihr eines ihrer stilbewussten Katzenmöbelstücke zukommen zu lassen. „Über den Agenten von Choupette haben wir unsere Katzenhängematte als Geschenk nach Paris geschickt. Irgendwann kam dann die Nachricht zurück, dass unsere SWING der neue Lieblingsplatz von Choupette ist. Das war der Moment, in dem der Traum einer Kooperation mit der Katze von Karl Lagerfeld Wirklichkeit wurde“, beschreibt Mathias Wahrenberger den Beginn der Zusammenarbeit.

Lucas Berullier, Choupettes Agent, erhält tagtäglich mehrere Interview- und Kooperationsanfragen von Medien und Marken aus der ganzen Welt und erklärt, wie es ausgerechnet zu der Begeisterung für das Münchner Startup kam: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie eine Katze die Welt so sehr berühren kann. Leider ist es uns aber nicht möglich, auf alle Anfragen zu antworten und wir entscheiden uns nur für ausgewählte Projekte, die unserer Meinung nach auch wirklich zu Choupette passen. Da sie ihre Hängematte liebt – sie schläft und relaxt darauf – ist für uns klar, dass nicht nur wir, sondern Katzenbesitzer auf der ganzen Welt die Marke LucyBalu und deren Produkte kennenlernen sollten.“

Die LucyBalu x Choupette SWING

Nachdem die Zusammenarbeit an einer limitierten Auflage beschlossen war, galt es, gemeinsam ein Produkt zu entwerfen, das zu jedem Einrichtungsstil passt, aber dabei auch den Style-Kodex von Karl Lagerfeld und seiner Muse Choupette respektiert. Entstanden ist ein Designprodukt, das zum einen perfekt in jedem Zuhause funktioniert und zum anderen auch einen großen Nutzen für Katzen hat. Wie alle LucyBalu Produkte ist auch die Hängematte mit der Handschrift von Choupette stilvoll, ästhetisch, hochwertig und tiergerecht.

Bei der besonders exklusiven Edition der SWING handelt es sich gleichzeitig um das erste eigene Produkt von Choupette, das es auf dem Markt gibt. Die bequeme Liegefläche wurde aus natürlichem wärmespeicherndem und Gerüche absorbierendem Wollfilz gestaltet. Getragen wird diese von einem edlen und zugleich schlichten pulverbeschichtetem Metallgestell, welches an der Wand befestigt werden kann. Die SWING misst 65 cm in der Breite, 35 cm in der Tiefe und 10 cm in der Höhe und ist bis zu 15 kg belastbar.

Die auf 1.000 Stück limitierte LucyBalu x Choupette Sonderedition kostet 159 Euro und ist ab sofort im LucyBalu Onlineshop auf www.lucybalu.com, auf Amazon (http://www.amazon.de/lucybalu) sowie im brandneuen Pop Up Shop von LucyBalu im Forum Schwanthalerhöhe in München erhältlich.

Zum Launch der LucyBalu x Choupette SWING erinnert sich Designer Sebastian Frank an die drei verrückten Dreh- und Shootingtage in Paris:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir so nah an Choupette dran waren. Wir waren schließlich die ersten überhaupt, die jemals in ihrem Zuhause Fotos und Filmaufnahmen von Choupette machen durften. Trotz des ganzen Starrummels um die berühmte blauäugige Birma-Katze, sind wir sehr herzlich von der gesamten Choupette-Familie empfangen worden. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und hoffen, dass wir gemeinsam viele Katzen und ihre Besitzerinnen und Besitzer für unsere hochwertigen und tierfreundlichen Designprodukte begeistern können!“

Quelle Hansmann PR Brunnthaler & Geisler GmbH