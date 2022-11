Die volle Kraft des Lichtes: Drei neue Chronographen von Lilienthal Berlin

Carbonfaser-Look, sportliche Farbvarianten, im Dunklen leuchtendes Superluminova, fließende Linien und klare Kanten: Bei den drei neuen Limited Editions von Lilienthal Berlin wird voll auf dynamisches Design gesetzt. Die Energie kommt zudem auf nachhaltige Weise ins Spiel: Die Chronographen Solar I, II und III werden über eine Solarzelle nur vom Licht bewegt.

Was bei den drei neuen Chronographen Solar I, II und III sofort ins Auge fällt, ist eine eindeutige Sportlichkeit. Ob im All Black-Style, ganz in Blau oder in einer prägnanten Black-Silver-Kombi – diese drei Limited Editions wurden unverkennbar gestaltet, um dynamischen Appeal zu verkörpern.

Klarer Blickfang ist natürlich das Zifferblatt: Hier wurde eine spezielle Struktur umgesetzt, die vom typischen Look der Carbonfaser inspiriert wurde. Im Dunkeln leuchtendes Superluminova, die abgesetzten Chronographen-Anzeigen und die stromlinienförmige Architektur des Gehäuses unterstreichen den komplexen und doch fokussierten Charakter dieser drei neuen Modelle.

DER ANTRIEB: EINE UNBEGRENZTE RESSOURCE

Es steckt also jede Menge Energie im Design. Und wo wir schon beim Thema sind: Die Chronographen beziehen ihre Kraft tatsächlich nur aus dem Licht – und weil die Sonne jeden Tag aufgeht, gibt es davon nahezu unendlich viel! Über eine Solarzelle kommt die Energie ins Werk. Eine kurze Zeit unter der Sonne oder in hell erleuchteten Räumen reicht schon aus, um ganz nachhaltig die Zeiten zu deuten. Voll aufgeladen reicht die Power über mehrere Monate.

3333 EDLE UNIKATE

Wie alle Uhren von Lilienthal Berlin tragen die Chronographen Solar I, II und III das Siegel „Klimaneutrales Produkt“. Produziert werden sie in Deutschland. Die drei Varianten sind je limitiert auf 3333 Exemplare; jedes davon hat die Seriennummer auf dem Gehäuseboden graviert und wird mit einem Zertifikat ausgeliefert. Erhältlich sind die Chronographen mit Bio-Leder-, Mesh- oder massiven Edelstahlarmbändern. Die Preise liegen, je nach Armbandvariante, bei 479 oder 489 Euro.

Technische Details und sonstiges Wissenswertes:

Uhrwerk Funktionen

Gehäusegröße Zifferblatt

Glas Wasserdichtigkeit

VR43B von Epson

Stoppfunktion, Datum, 24h-Anzeige und Energiereserve-Anzeige

42,5 mm

Carbonfaser-Look mit Superluminova

Saphirgehärtetes Mineralglas bis 5 bar wassergeschützt

Quelle Lilienthal Lifestyle GmbH