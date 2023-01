CNC24 mit Deutschem Exzellenz-Preis 2023 ausgezeichnet

CNC24 hat in der Kategorie „Digital Champions – Startups“ den Deutschen Exzellenz-Preis 2023 gewonnen. Der Preis wurde dem Unternehmen für seine ausgezeichnete Arbeit zur Digitalisierung der Industrie verliehen.

Das Start-up CNC24 gehört zu den glücklichen Gewinnern des Deutschen Exzellenz-Preises 2023. In der Kategorie „Digital Champions – Startups“ wurde das Unternehmen mit dem Preis ausgezeichnet. Ganz unter dem Motto digital, innovativ und kreativ konnte sich CNC24 mit seinem Geschäftsmodell gegenüber 101 namhaften Unternehmen durchsetzen. Der digitale Marktplatz für Präszisionsbauteile sorgt für neue Impulse in der Branche.

Co-Founder und CEO Willi Ruopp nahm den Preis am 26. Januar in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin entgegen. Die feierliche Preisverleihung fand vor rund 100 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien statt. „Wir fühlen uns geehrt.“, sagt Willi Ruopp. „Der Preis ist eine Bestätigung der guten Arbeit unseres ganzen Teams. Gemeinsam haben wir CNC24 zu einem digitalen Vorreiter in der Fertigungsbranche gemacht und darauf sind wir sehr stolz.“

2019 gegründet, revolutioniert der Online-Marktplatz den Beschaffungsprozesse für Präzisionsbauteile, indem er auf Digitalisierung und Automatisierung setzt. So ermöglicht CNC24 den Kunden eine komplett digitale Auftragsabwicklung und setzt beim Matching mit passenden Lieferanten eine AI ein. Heute vertrauen bereits 1.500 Kunden aus der DACH-Region auf die Fertigungsexpertise von CNC24. Im letzten Jahr wurden Bauteile mit einem Gesamtgewicht von über 1.000 Tonnen im hauseigenen Messzentrum vermessen und auf ihre Qualität geprüft. Das Unternehmen konnte trotz der globalen Krise, der Inflation sowie der Liefer- und Materialengpässe, ein Anfragevolumen von 129 Millionen Euro verzeichnen und das Lieferanten-Netzwerk auf 560 Fertiger in 22 Ländern verdoppeln.

Der Deutsche Exzellenz-Preis wurde in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen. Der Award wurde vom Nachrichtensender ntv, dem DUP Unternehmer Magazin und dem Deutschen Institut für Service-Qualität ins Leben gerufen und vergeben. Die hochkarätige Jury prüfte die eingegangenen Bewerbungen auf exzellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen, Projekte und Macher. Bundesministerin Brigitte Zypries ist Schirmfrau des Projektes.

Bild Co-Founder und CEO Willi Ruopp (l.) und Chief of Marketing Claudius Tadesse (r.)

Quelle schoesslers GmbH