Mit ChatGPT, Jasper & Co. rütteln KI-Tools nahezu jeden Bereich der Marketing-Branche auf, so auch den des Influencer Marketings. Die Linzer Influencer-Marketing-Plattform Storyclash macht es mit Hilfe von KI so einfach wie nie zuvor, die perfekten Influencer auf Instagram und TikTok zu finden.

Storyclash hat seine Plattform um bahnbrechende KI-Fähigkeiten erweitert, die es den Usern ermöglichen, auf neue und einzigartige Weise nach Influencern mit Brand-Fit zu suchen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich manuell durch unzählige Instagram-Profile wühlen oder Tools nutzen musste, die sich auf simple demografische Daten stützen. Mit Storyclash können Marketer einfach die Art des Contents beschreiben, der ihnen für ihre Kampagnen vorschwebt, und das Tool die Arbeit machen lassen. Zum ersten Mal können User die Ästhetik, den Stil oder das Setting des Influencer Contents beschreiben, um die am besten passenden Ergebnisse zu erhalten.

Um diese neue Technologie zu feiern und sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat Storyclash Storyclash.ai ins Leben gerufen; ein kostenloses Tool, das die KI-gestützten Ergebnisse präsentiert.

Wie funktionieren die KI-Fähigkeiten von Storyclash?

Storyclash nutzt ein von OpenAI entwickeltes Machine Learning Modell, um Milliarden von Bildern zu analysieren, zu indizieren und zu durchsuchen. OpenAI ermöglicht es Storyclash, die in natürlicher Sprache verfassten Suchanfragen der User in visuelle Suchergebnisse zu übersetzen. Mit diesem Ansatz ist es zum ersten Mal möglich, Instagram als Suchmaschine für ähnliche Bilder zu nutzen und erstaunliche Ergebnisse zu erhalten.

Zusätzlich zur Text-zu-Bild-Suche hat Storyclash eine Bild-zu-Bild-Suchfunktion hinzugefügt, die es Marketern ermöglicht, ähnliche Bilder zu finden, ohne zusätzliche Keywords oder Hashtags einzugeben. Marken können genau das finden, wonach sie suchen, ohne auf Content beschränkt zu sein, bei denen der Creator genau die gleichen Worte zur Beschreibung des Inhalts verwendet hat.

Die Vorteile von KI für Influencer Discovery sind endlos:

Sichere Authentizität und erziele bessere Unternehmenserfolge



Die besten Influencer sind diejenigen, die bereits ansprechenden, relevanten Content erstellen und dieselben Werte wie die Marke teilen. Sie wissen, was bei ihren Followern ankommt und mit der Message einer Marke übereinstimmt, weil sie es bereits tun. Storyclashs einzigartiger KI-gesteuerter, “Content-First”-Ansatz macht es einfacher als je zuvor, sie zu finden.

Triff spezifische Anforderungen für kreative Kampagnen

Was passiert, wenn ein Marketer nach einer rothaarigen Lockenköpfigen, einer schwangeren Influencerin oder einer Kaffeeliebhaberin sucht? Andere Tools verwenden breite Kategorien – wie Luxus, Beauty oder Haustiere –, sodass die Suche nach geeigneten Influencern Stunden dauern würde. Mit Storyclash.ai können Marketer ganz einfach Creators mit der richtigen Ästhetik und dem richtigen Stil finden.

Spare Zeit und Arbeit



Marketer müssen sich nicht mehr manuell durch unzählige Instagram-Profile wühlen, um die perfekten Influencer für ihre Marke zu finden. Unser KI-Tool übernimmt die Arbeit für sie und macht den Prozess der Influencer-Suche schnell und einfach.

Die Zukunft der Influencer-Marketing-Industrie

Bei 300 Millionen Creators weltweit ist es für Marken eine große Herausforderung, aus diesem riesigen Pool authentische, zur Marke passende Creators zu finden. Storyclash, mit Kunden wie Vodafone, Kaufland, KoRo, Shiseido, VW und Babor, ist zuversichtlich, dass diese neue Entwicklung für die Influencer-Marketing-Branche bahnbrechend sein wird.

„Wir freuen uns, unsere KI-Fähigkeiten vorzustellen und die Art und Weise, wie Marken Influencer entdecken, zu revolutionieren“, sagt Andreas Gutzelnig, CEO von Storyclash. „Wir glauben, dass unser Tool Influencer Marketing verändern wird, indem es Marken ermöglicht, schneller, effizienter und effektiver mit den richtigen Influencern für ihre Kampagnen in Kontakt zu treten.“

Quelle Storyclash