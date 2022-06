CoachHub sammelt 200 Millionen Dollar in Series C ein und ist weiterhin auf Wachstumskurs

CoachHub, die weltweit führende digitale Coaching-Plattform, hat eine Series-C-Finanzierungsrunde, angeführt von Sofina und SoftBank Vision Fund 2, in Höhe von 200 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen sein Produkt weiterentwickeln und den Vertrieb ausbauen, um die globale Expansion zu beschleunigen. Nach einer 80-Millionen-Dollar-Runde vor nur acht Monaten bringt diese Series C Runde die Gesamtfinanzierung des drei Jahre alten Unternehmens auf 330 Millionen Dollar. Neben Sofina und SoftBank Vision Fund 2 beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Molten Ventures, SVB Capital, HV Capital, Signals Venture Capital und Speedinvest an der Runde.

Die bedeutende Wachstumsinvestitionsrunde ist eine Anerkennung für die herausragende Entwicklung und globale Marktposition von CoachHub. Sie kommt zu einer Zeit, in der die betriebliche Weiterbildung einen rasanten Wandel durchläuft: Es wird erwartet, dass das Marktvolumen des digitalen Coachings um das bis zu 100-fache wachsen wird. Das führt dazu, dass die meisten großen Organisationen bis zum Ende des Jahrzehnts digitales Coaching in großem Umfang einführen werden.

Yanni Pipilis, Managing Partner bei SoftBank Investment Advisers, sagte: „Im Bereich Lernen und Entwicklung gibt es einen starken Trend zur Digitalisierung und Personalisierung von Dienstleistungen. Die digitale Plattform von CoachHub zielt darauf ab, Mitarbeitern auf allen Ebenen eine maßgeschneiderte Coaching-Erfahrung zu bieten, um ihre Karriere voranzutreiben. Wir freuen uns, mit Yannis und dem CoachHub-Team zusammenzuarbeiten, um ihre Mission, dass Coaching zu demokratisieren, zu unterstützen.“

Die überwiegende Mehrheit (77 %) der Lern- und Entwicklungsexperten ist der Meinung, dass die Notwendigkeit, Mitarbeiter zu schulen und weiterzubilden, heute größer ist, als noch vor der COVID-19-Pandemie, so das Ergebnis der jüngsten globalen HR-Umfrage von CoachHub. Coaching spielt eine wichtige Rolle in der Personalentwicklungsstrategie und ist mit der bequemen, ortsunabhängigen digitalen Plattform von CoachHub leichter zugänglich als je zuvor.

„Da sich Unternehmen immer weiter an die neue Normalität hybrider und dezentraler Modelle anpassen, brauchen Führungskräfte individuelle Unterstützung und Lösungen, um die Leistung, das Engagement und die Motivation ihrer Mitarbeiter zu steigern und gleichzeitig deren Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen“, so Matti Niebelschütz, Mitgründer von CoachHub. „Digitales Coaching bietet diese und weitere Vorteile, was zu einer steigenden globalen Nachfrage nach den Dienstleistungen von CoachHub führt.“

CoachHub bietet Coaching für Mitarbeiter aller Karrierestufen an – nicht nur für Führungskräfte – um die Führungsqualitäten zu verbessern, die Arbeitsleistung zu steigern und letztlich eine belastbarere und produktivere Belegschaft aufzubauen. Über web- und mobilbasierte Anwendungen bringt die revolutionäre digitale End-to-End-Coaching-Plattform Lernende mit einem Pool von mehr als 3.500 zertifizierten Business-Coaches zusammen, die mehr als 60 Sprachen sprechen und in 90 Ländern in allen Zeitzonen ansässig sind. Die App verbindet menschliche Expertise mit künstlicher Intelligenz, um Mitarbeiter mit ihren idealen Coaches zusammenzubringen und eine Bibliothek von Inhalten zu erstellen, die ihre Lernreise verbessert.

Seit der Gründung vor drei Jahren ist CoachHub schnell gewachsen. Die jüngste Finanzierungsrunde wird die weitere Expansion vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen plant, seine Mitarbeiterzahl von 850 weltweit auf mehr als 1.000 bis zum Jahresende zu erhöhen. CoachHub bedient bereits die meisten führenden globalen Märkte und arbeitet mit großen multinationalen Unternehmen wie Coca-Cola, Danone, Toyota, LVMH, L’Oréal, Credit Suisse und Twitter zusammen.

CoachHub wird von mehr als 150 Produktentwicklern und einem erstklassigen hauseigenen Coaching-Labor unterstützt, das ein Team von 30 führenden Verhaltenswissenschaftlern beschäftigt und vom renommierten Berufspsychologen und Coaching-Forscher Prof. Dr. Jonathan Passmore geleitet wird. Der CoachHub Science Council ist ein internationales Team von verhaltenswissenschaftlichen Experten und Pädagogen, die die Forschung und Entwicklung des Unternehmens vorantreiben und die Erkenntnisse in ein wissenschaftlich fundiertes digitales Coaching-Angebot umsetzen. Das Unternehmen unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit renommierten Organisationen wie EMCC Global.

„Wir glauben, dass 1:1-Coaching auch in Zukunft eine der effektivsten Methoden sein wird, um die sozio-emotionalen Fähigkeiten und die Führungsqualitäten zu verbessern, die man braucht, um in einer zunehmend komplexeren und sich schnell entwickelnden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Als Unternehmen, das den Zugang zu qualitativ hochwertigem Coaching demokratisieren will, entspricht die Mission von CoachHub unserer Strategie für verantwortungsbewusste Investitionen. Wir freuen uns darauf, mit CoachHub zusammenzuarbeiten, um die globalen Ambitionen des Unternehmens zu fördern“, sagt Harold Boël, CEO von Sofina.

Diese Finanzierungsrunde folgt auf die Expansion von CoachHub in den asiatischen Markt sowie auf die Übernahme der führenden französischen Coaching-Plattform MoovOne und des führenden österreichischen Anbieters Klaiton Coaching, wodurch CoachHub zum globalen Marktführer in dieser Kategorie aufsteigt.

Quelle Ballou PR GmbH