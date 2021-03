Covid-19 hat auf dem Aktienmarkt blanke Panik verursacht, Investoren verschreckt und so sehr viel Kapital aus den Märkten gezogen. Nach dem ersten großen Schockmoment erholten sich jedoch die Kurse wieder. Wie ist das möglich und wie ist der Einfluss der Pandemie zu bewerten?

Gigantischer Einfluss

Selten gab es ein Phänomen, das den Aktienmarkt so sehr beeinflusst hat, wie die Corona-Pandemie. Innerhalb weniger Monate schwappte eine Pleitewelle über die globale Wirtschaft und führte eine Massenarbeitslosigkeit herbei. Die Kurse am Markt brachen in Windeseile zusammen. Vom 20. Februar 2020 bis zum 18. März krachte etwa der Dow Jones um fast 40 Prozent nach unten. Auch der DAX brach um 5.000 Punkte ein. Doch nur wenige Monate später schossen die Kurse wieder in die Hohe – in rasanter Geschwindigkeit. Möglich machte das die Geld-Flut der Notenbanken und der einzelnen Regierungen, die den Aktienmarkt und die jeweiligen Kurse stützten. Dadurch war es den Börsen möglich, trotz mehrwöchigem Lockdown ein Großteil ihrer Verluste wieder einzufahren.

Aktiendepot anlegen während Krisenzeiten?

Spekulationen am Aktienmarkt obliegen verschiedener Facetten. Daher gilt es, viele Faktoren zu berücksichtigen, um ein sicheres Aktiendepot anzulegen – insbesondere in Krisenzeiten. Ein Quervergleich: Auch US-Präsidenten hatten Einfluss auf den Aktienmarkt und haben so maßgeblich zu den Kursentwicklungen beigetragen. Als Anleger müssen solche Ereignisse einkalkuliert werden.

Während einer Krise eröffnen sich große wirtschaftliche Chancen am Aktienmarkt, da die einzelnen Kurse irgendwann wieder steigen werden. Die Corona-Pandemie hat das nach der ersten Kurzschlussreaktion eindrucksvoll bewiesen. Im Idealfall wird das persönliche Aktienportfolio breit gestreut oder eine entsprechender Sparplan angelegt. Dadurch ist man auf der sicheren Seite und kann aus einer vermeintlichen Krise als Gewinner hervorgehen.

Titelbild: Corona hat die Wirtschaft zeitweise völlig kollabieren lassen und damit den Aktienmarkt in die Knie gezwungen. Bildquelle: 12222786 / Pixabay

Autor: Isabella Scheer

