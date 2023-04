Fünf Schiffe fahren über die Osterfeiertage im Mittelmeer. Die Highlights: die Costa Toscana ist zurück in Europa und die Costa Diadema nimmt den Betrieb nach einer umfassenden Umgestaltung wieder auf.

Costa Kreuzfahrten ist bereit für die Osterfeiertage 2023. Am kommenden Wochenende bietet die italienische Reederei fünf verschiedene Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer an, darunter zwei einwöchige Kreuzfahrten mit den Flaggschiffen Costa Toscana und Costa Smeralda, zwei fünf- und viertägige Minikreuzfahrten mit der Costa Pacifica und der Costa Fascinosa sowie eine zweiwöchige Kreuzfahrt mit der Costa Diadema zu den Kanarischen Inseln. Auf allen Costa-Schiffen gibt es ein spezielles Programm zur Feier des Osterfestes an Bord, mit besonderen Gerichten und Unterhaltungsaktivitäten.

„Der Vertrieb in den vergangenen drei Monaten war robust. Die Auslastung der Schiffe nimmt stetig zu, und die Sommerprogramme verkaufen sich dank einer hohen Nachfrage nach Kabinen sehr schnell. Dies ist ein sehr ermutigender Ausblick, wenn man bedenkt, dass unsere Kapazität im Mittelmeer im Vergleich zu 2019 aufgrund der Aufnahme neuer, hochmoderner Schiffe wie der Costa Toscana und Costa Smeralda gestiegen und unsere Kapazität in Nordeuropa konstant geblieben ist“, so Mario Zanetti, Präsident von Costa Kreuzfahrten.

Die Osterkreuzfahrten von Costa bilden den Auftakt zur Mittelmeer-Saison. Zu den Highlights in diesem Frühjahr und Sommer zählen:

Nach einem Winter im Arabischen Golf kehrt die Costa Toscana zurück ins Mittelmeer und bietet einwöchige Kreuzfahrten nach Genua, Marseille, Barcelona, Cagliari, Neapel und Civitavecchia/Rom an. Sie schließt sich damit dem Schwesterschiff Costa Smeralda an, das bereits im Mittelmeer unterwegs ist und einwöchige Routen nach Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca (im Sommer Ibiza), Palermo und Civitavecchia/Rom fährt.

Die Costa Diadema startet zunächst mit zweiwöchigen Kreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln in die Saison, bevor ab dem 7. Mai eine einwöchige Route mit Anläufen in Savona, Civitavecchia/Rom, Cagliari oder Ajaccio (je nach Zeitraum), Palma de Mallorca, Valencia und Marseille auf dem Programm steht. Während der Winterpause wurde das Schiff einer umfassenden Renovierung unterzogen, um neue Erlebnisse zu ermöglichen, die den Urlaub an Bord noch einzigartiger machen. Dazu gehören

· das Restaurant Archipelago, in dem die Gäste von den Chefköchen Bruno Barbieri, Hélène Darroze und Ángel León exklusiv für Costa kreierte Menüs genießen können.

· das Sushino at Costa, ein Sushi-Bistro am Meer mit einer Lounge für Live-Musik.

· das Fiorentina Steak House, in dem das Beste aus italienischem und internationalem Fleisch angeboten wird.

· die Sunset Bar, in der man zur „goldenen Stunde“ einen Aperitif mit Blick aufs Meer genießt.

· eine völlig neu gestaltete Aperol Spritz Bar.

Ab dem 13. April ist auch die Costa Fortuna wieder im westlichen Mittelmeer unterwegs. Nach einer 3-tägigen Minikreuzfahrt wird das Schiff 14-tägige Reisen anbieten, zunächst in die Türkei und dann zu den Kanarischen Inseln. Im Sommer fährt das Schiff eine neue zweiwöchige Route, die es ermöglicht, die griechischen und balearischen Inseln in einem Urlaub zu besuchen: Savona, Civitavecchia/Rom, Messina, Kreta (mit Halt in Heraklion), Rhodos, Mykonos, Santorin, Kefalonia (mit Halt in Argostoli), Palma de Mallorca auf den Balearen und Barcelona und Marseille stehen auf dem Programm.

Ergänzt wird das Angebot im Mittelmeer durch die Costa Deliziosa, die ab Marghera/Venedig in Richtung Katakolon/Olympia, Mykonos, Santorin und Bari unterwegs ist, und die Costa Pacifica, die ab Taranto, dem neuen Anlaufhafen von Costa, nach Catania, Malta, Mykonos und Santorin fährt. Beide Reiserouten dauern eine Woche.

Bild: Costa Kreuzfahrten legt zu Ostern zu fünf verschiedenen Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer ab. Die Oster-Kreuzfahrten bilden den Auftakt zu einer Mittelmeersaison, die mit den beiden Flaggschiffen Costa Toscana (Foto) und Costa Smeralda sowie dem Neustart der Costa Diadema noch mehr Kapazitäten als im Jahr 2019 bietet. Bildcredits Costa

Quelle: John Will Kommunikation