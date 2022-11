Coursera und SAP launchen Zertifikat zum Einstieg als SAP-Technologieberater

Coursera, Inc. (NYSE: COUR), eine globale Online-Lernplattform arbeitet mit SAP zusammen, um ein neues Zertifikat anzubieten – das Technology Consultant Professional Certificate. Dieses Zertifikat bereitet Lernende mit unterschiedlichem Hintergrund auf eine Einstiegsposition als SAP-Technologieberater vor, ohne dass ein Hochschulabschluss oder Vorkenntnisse erforderlich sind. Es ist eines von über 25 Entry-Level Professional Certificates, die von Coursera angeboten werden.

Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf Technologieberater, die sie bei der Implementierung neuer Computernetzwerksysteme beraten, betreuen und die Mitarbeiter bei der Schulung in neue IT-Systeme anleiten. Die Nachfrage nach Technologieberatern wird in den kommenden Jahren steigen, da Unternehmen aller Branchen den digitalen Wandel erleben. Allein in Deutschland gibt es derzeit mehr als 33.000 Stellenangebote für Technologieberater auf LinkedIn, die ein durchschnittliches Gehalt von 56.000 Euro bieten.

Das neue Zertifikat von SAP besteht aus sieben Kursen, von denen zwei ab heute verfügbar sind und die verbleibenden fünf in den kommenden Monaten eingeführt werden. Das Zertifikat zielt auf eine schnelle Umschulung ab und kann in etwa fünf bis sechs Monaten abgeschlossen werden. Es ist für Lernende aller Berufsgruppen gedacht und richtet sich insbesondere an Personen, die Interesse an IT, Betriebswirtschaft und der Unterstützung von Unternehmen bei der Steigerung ihrer Effizienz haben. Nach Abschluss des Zertifikats werden die Teilnehmer detaillierte Kenntnisse über das SAP-Ökosystem haben und wissen, wie ein Technologieberater Kunden unterstützt. Zudem werden diese durch die Arbeit mit praktischen Projekten in der Lage sein, einen umfassenden SAP-Lifecycle zu implementieren.

Betty Vandenbosch, Chief Content Officer bei Coursera, sagt: „Als weltgrößter Anbieter von Unternehmenssoftware ist SAP ein globaler Marktführer, der es Hunderttausenden von Unternehmen aller Größenordnungen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihr Geschäft zu steuern – und das jeden Tag. Dieses neue Zertifikat macht die gefragten Fähigkeiten für Positionen, die mit dem SAP-Software-Ökosystem verbunden sind, noch leichter zugänglich. Wir sind stolz darauf, mit Unternehmen wie SAP zusammenzuarbeiten, um Lernenden jeglicher Herkunft den Start ins Berufsleben zu erleichtern und ihnen Chancen in der digitalen Wirtschaft zu eröffnen.“

„SAP freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Coursera. Gemeinsam ermöglichen wir mehr Menschen den Zugang zu Karrieremöglichkeiten im SAP-Ökosystem, in dem in den nächsten drei Jahren voraussichtlich mehr als 500.000 Arbeitsplätze entstehen werden“, sagt Max Wessel, Chief Learning Officer von SAP. „Mit diesem neuen Professional Certificate kann sich jeder auf die dafür erforderlichen Fähigkeiten vorbereiten, von denen wir wissen, dass unsere Partner und Kunden bei ihren neuen Mitarbeitern danach suchen.“

Coursera unterstützt derzeit die Weiterbildung von über 1,5 Millionen Lernenden in Deutschland. Diese haben sich in über 4,1 Millionen Kurse eingeschrieben und fast 2 Millionen Lernstunden auf der Plattform absolviert. Zu den deutschen Unternehmen, die Coursera zur Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter nutzen, gehören Bertelsmann, Roland Berger, Henkel und trivago. Sie sind nur einige der 3.500 Unternehmen weltweit, die die Plattform von Coursera nutzen, um Zugang zu erstklassigen Bildungsinhalten von Google, IBM, Meta und führenden Universitäten zu erhalten.

Quelle Bild und Text: Coursera