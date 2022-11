Crocus Labs schließt eine siebenstellige Seed-Investitionsrunde ab, um energieeffiziente Leuchten für den Gartenbau zu entwickeln

„Spark life into spaces“ heißt die Vision von Crocus Labs. Das Team folgt dieser Vision, Leben in die Welt zu bringen, indem es höchst energieeffiziente vollspektrum-Beleuchtungslösungen herstellt, die eine nachhaltige Zukunft für vertikale Farmen und Gewächshäuser ermöglichen. Mit der Investitionsrunde, angeführt vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Brandenburg Kapital, wird sich das Unternehmen auf Forschung und Entwicklung konzentrieren und die nächste Generation von Beleuchtungslösungen auf den Markt bringen. Unterstützt wird die Runde auch von der BACB Bet. GmbH, dem Investmentvehikel des Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V. (BACB) und Angel- Investoren.

Crocus Labs hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang zu einer nachhaltigeren Nahrungsmittelproduktion zu ermöglichen. Maximal sonnenähnliche, effiziente Lichttechnologie für Gewächshäuser, vertikale Farmen und alle anderen Formen der Landwirtschaft in geschlossener Umgebung sollen effizientere Formen des Pflanzenbaus hervorbringen. Unter Einsatz proprietärer Halbleitertechnologien entwickelt Crocus Labs bahnbrechende Beleuchtungssysteme mit bislang unerreichter Effizienz. Mit dem Investment wird Crocus Labs seine Innovationstätigkeit fortsetzen und helfen, die Kosten für den Betrieb von Indoor-Farmen zu senken und gleichzeitig die Qualität der Produkte zu verbessern.

Das Gründerteam von Crocus Labs, Dr. Prashanth Makaram, Markus Erbe und Galina Gorshkova konzentriert sich darauf, die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft durch den Einsatz eigener Innovationen zu gestalten. Das Team verfügt über Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und alle Teammitglieder als eigenständige Unternehmer.

„Crocus Labs wurde 2020 mit der Idee gegründet, die von uns entwickelten Innovationen und unsere Erfahrung in der Halbleiterindustrie zu nutzen, um ein Produkt zu entwickeln, das einen starken positiven Einfluss hat.“ Dr. Prashanth Makaram

Das Produkt ermöglicht eine Steigerung der Energieeffizienz von bis zu 50 Prozent, indem es intelligente Energieumwandlung, proprietäre LED-Dioden und Softwarekomponenten kombiniert. Außerdem deckt es das komplette Lichtspektrum ab, was die Qualität und Gesundheit der Pflanzen verbessert. Angesichts der massiv gestiegenen Energiepreise und der Bedeutung von lokal produzierten Lebensmitteln, gerade in der aktuellen geopolitischen Lage, wird Crocus Labs eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Zukunft einer nachhaltigen, regionalen Landwirtschaft zu ermöglichen.

„Disruptive and addressing a strategic issue for Europe in terms of food independence“ Jury der Europäischen Innovationskommission

Crocus Labs arbeitet seit 2020 an der Technologie und konnte in mehreren erfolgreichen Studien nachweisen, dass die Lichter die Steigerung von Qualität und Biomasse bei verschiedenen Pflanzen fördern können: Stevia, Basilikum, Chilis, Erdbeeren. Die Tests haben bereits für die erste Produktgeneration eine verbesserte Energieeffizienz von 15 Prozent gegenüber gegenwärtigen Standards gezeigt.

Das Investment wird die weitere Produktforschung und Produktion in Brandenburg sowie Tests bei verschiedenen Kunden unterstützen, um das Unternehmen auf eine weitere geografische Expansion und eine breite Produktvermarktung vorzubereiten.

„Energie- und Nahrungsmittelkrisen unterstreichen die Bedeutung von alternativen Konzepten und Innovationen für die Sicherung der Nahrungsmittelproduktion. Das neuartige, effiziente Vollspektrumlicht von Crocus Labs ermöglicht die Umsetzung neuer Anbaumethoden und kann somit einen entscheidenden Beitrag zur Lebensmittelproduktion der Zukunft leisten. Wir freuen uns darauf, das erfahrene und vielseitige Team zusammen mit den neuen Partnern bei der weiteren Entwicklung und Skalierung des Unternehmens zu unterstützen.“ Dr. Gernot Berger, Senior Investment Manager beim HTGF

„Die innovative Beleuchtungslösung von Crocus Labs ist einer der wichtigsten Katalysatoren für die Zukunft einer nachhaltigen und autarken Landwirtschaft in Europa. Wir sehen großes Potenzial in der Kombination aus gutem Markttiming, erheblichem Impact, exzellenten Technologien und einem hochkompetenten Team und sind stolz, Crocus Labs in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen“. Binh Vu, Analystin bei Brandenburg Kapital

„Die Weiterentwicklung von Indoor- und Vertical-Farming-Konzepten wird von entscheidender Bedeutung sein, um den Herausforderungen einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion erfolgreich zu begegnen. Effizientere Beleuchtungssysteme werden der entscheidende Faktor sein, um diese Konzepte rentabel zu machen und weiter zu verbreiten. Wir glauben, dass Crocus Labs die Technologie hat, um diese Konzepte zu ermöglichen, und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit einem phänomenalen Team und großartigen Co-Investoren Teil dieser Reise zu sein.“ Martin Huber Geschäftsführer, BACB Beteiligungsgesellschaft

Bild Crocus Labs

Quelle Investitionsbank des Landes Brandenburg