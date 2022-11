Mit einer Wachstumsrate von 6027 Prozent schafft es die IoT Venture GmbH auf Platz 1 der Deloitte Technology Fast 50.

Die IoT Venture GmbH ist gestern Abend mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet worden. Mit dem Award prämiert die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Deloitte jedes Jahr die 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Im Gesamt-Ranking belegte die IoT Venture GmbH mit einem Wachstum von 6027 Prozent den 1. Platz. Ausschlaggebend für diesen Erfolg ist der Ansatz war die selbst entwickelte IoT-Technologie, um Dinge über eine Smart-Device-Lösung mit dem Internet zu verbinden und mit den so entstehenden „Data Signatures“ neue digitale Geschäftsmodelle für die Kunden zu schaffen.

Im Vertical Mobility ist die integrierte IoT-Technologie bestehend aus Hardware, zugehöriger App und Data Analytics seit 2018 als innovative Diebstahlschutzlösung für E-Bikes unter der Marke IT’S MY BIKE am Markt. Zudem wird sie als White-Label von führenden E-Bike-Herstellern und Fahrrad-Retailern eingesetzt. Seit Ende 2021 ergänzt eine Pet-Tracking-Lösung das Portfolio des Darmstädter Scale-ups.

„Mit Data Signatures by IoT Venture helfen wir unseren Kunden, ihre Produkte durch Daten neu erlebbar zu machen. Unser Wachstum zeigt, welche Akzeptanz dieses Thema am Markt inzwischen hat. Gleichzeitig stehen wir immer noch am Anfang dieser Entwicklung. Die Auszeichnung mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award zeigt eindrücklich, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Holger Trautmann, Co-Founder der IoT Venture GmbH.

„Seit 20 Jahren zeichnen wir jetzt innovative und wachstumsstarke Unternehmen aus und ich bin jedes Jahr wieder begeistert, wie viel Kreativität in Deutschland vorhanden ist. Die Preisträger zeigen, wie es gelingen kann, aktuelle Trends aufzugreifen und in tragfähige Geschäftsmodelle zu verwandeln“, erklärt Oliver Salzmann, Geschäftsführer der Deloitte KI GmbH.

Bild: Gründer der IoT Venture mit Preisverleihern / Foto: Deloitte

Quelle IoT Venture GmbH