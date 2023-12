CuCap: Innovative Backförmchen für leckere Füllungen

Mit den innovativen Backförmchen von CuCap macht Backen jetzt noch mehr Spaß: Sie formen das perfekte Loch für leckere Füllungen

Einfache Anwendung und unendlich viele Möglichkeiten für süße und herzhafte Kreationen

Gründerin Jessica Schilling konnte im Weihnachtsspecial der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ Investor Ralf Dümmel für ihr Startup gewinnen

Weihnachten steht vor der Tür – Zeit, es sich zuhause gemütlich zu machen und die Liebsten mit leckeren Backkreationen zu begeistern. Süße Cupcakes oder herzhaft befüllte Muffins passen perfekt in die besinnliche Adventszeit! Doch das Aushöhlen des Teigs ist oft lästig und frustrierend. Nach dem Backen stellt sich dann noch die Frage: Was tun mit dem übrigen Teig? Die CuCap Backförmchen für Füllungen machen das Befüllen von Muffins, Cupcakes und Co. jetzt mühelos! Einfach die innovativen Silikonförmchen mittig in den vorgebackenen Teig drücken, nach dem Backen entnehmen und das Küchlein individuell befüllen – so macht Backen noch mehr Spaß!

Weihnachtsdeal in der Löwenhöhle

Am Montag, den 11. Dezember 2023, wurde es festlich in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Anlässlich des Weihnachtsspecials der Sendung buhlten wieder spannende Startups um die Gunst von fünf Investor:innen. Darunter war auch Gründerin Jessica Schilling, die mit CuCap und ihren leckeren Backkreationen schnell das Herz und ein Angebot von Ralf Dümmel ergatterte. Als der Hamburger Investor ihr einen Deal anbot, musste die gelernte Ingenieurin nicht lange überlegen und nicht einmal ein Telefonat führen – sie schlug direkt ein!

Leckere Backkreationen mit Wow-Effekt

Die CuCap Backförmchen sind vielseitig einsetzbar, einfach anzuwenden, mikrowellen-, gefrierschrank- und sogar fritteusengeeignet. Dank des praktischen Aussparens vor dem Backen bleiben keine Teigreste übrig und die Förmchen brauchen keine Einfettung. So können Hobby- und Profibäcker:innen sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: das Backen köstlicher Kreationen mit individueller Füllung – zum Beispiel cremige Cupcakes, Blaubeer-Muffins mit Frischkäsefüllung oder auch herzhaft befüllte Blätterteig-Küchlein. Schluss mit unschönen Oberflächen, die beim komplizierten Aushöhlen entstehen können. Die Förmchen eignen sich ideal für viele besondere Anlässe und genussvolle Momente, sei es zu den Weihnachtstagen, an Hochzeiten oder Kindergeburtstagen. So kann das nächste Fest kommen!

CuCap ist unter www.cucap.net als 6er-Set aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Die Idee für CuCap entstand aus meiner eigenen Leidenschaft für gefüllte Cupcakes. Als ich erkannte, dass mein Produkt nicht nur meine Probleme, sondern auch die vieler anderer lösen könnte, trieb mich das an und ich gründete. Ralf war einer meiner Wunschlöwen. Er teilt meine Vision und bringt das nötige Know-how und Netzwerk mit, um CuCap gemeinsam nach vorne zu bringen. Dieser Deal ist ein bedeutender Schritt für mich und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit!“Jessica Schilling Gründerin von CuCap

„Wer mich kennt, der weiß, dass ich Süßigkeiten einfach nicht widerstehen kann. Und dank Jessica wird das Backen nun einfacher. Eine Powergründerin mit Mut, Multitalent und super Erfindung: Mit CuCap macht das Backen jetzt noch mehr Spaß, denn man spart sich das Aushöhlen der Muffins. Die CuCap Backförmchen formen schon beim Backen ganz von allein das perfekte Loch für leckere süße oder herzhafte Füllungen! Ein echter Problemlöser und perfekt für das Festessen – Weihnachten kann kommen!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle: CUCAP GmbH/ DS Unternehmungsgruppe