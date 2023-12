Gogglestop: Der Brillenstopper für Wintersportfans

Endlich entspannt die Ski- oder Snowboardbrille beim Fahren abnehmen: Gogglestop fixiert die Brille oben am Helm, sodass sie nicht nach hinten wegrutscht

Praktisch, mühelos und ideal, um z.B. beim Wetterumschwung zu einer Sonnenbrille zu wechseln

Entertainer Jürgen Milski und Skilehrer Ralf Kosche konnten in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ überzeugen: Ralf Dümmel investierte in Gogglestop

Jetzt kann der Winter kommen: Der neue, innovative Brillenstopper Gogglestop sorgt für noch mehr Spaß auf der Piste: Wer die Ski- oder Snowboardbrille für die Fahrt abnehmen will, zum Beispiel, weil die Sonne blendet und man deshalb zur Sonnenbrille greift, kann die Ski- oder Snowboardbrille mit Gogglestop jetzt oben am Helm fixieren. Der praktische Problemlöser verhindert das Wegrutschen in den Nacken und sorgt für sicheren Halt der Brille am Helm. Davon war Investor Ralf Dümmel sofort überzeugt. Nach wenigen Minuten machte er den Gründern Ralf Kosche und Jürgen Milski ein Angebot – und der Deal war besiegelt.

Winterlicher Deal in der Löwenhöhle

Weihnachtsstunde in der VOX-Gründershow: Am Montag, den 11. Dezember, trafen im adventlichen Special von „Die Höhle der Löwen“ wieder spannende Startups auf erfahrene Investor:innen. Mit dabei war auch der aus dem TV bekannte Moderator, Entertainer und Sänger Jürgen Milski. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Skiprofi Ralf Kosche stellte er den praktischen Gogglestop vor. Investor Ralf Dümmel musste nicht lange überlegen und machte dem Gründerduo schon nach kürzester Zeit ein Angebot, dass es dankbar und begeistert annahm – ein emotionaler Auftritt und ein Deal, der die Skisaison einläutet!

Leichte Anwendung, zuverlässiger Halt

Der Gogglestop ist im Handumdrehen einsatzbereit: einfach per Klettverschluss am Helm anbringen, Brille zwischen vorderer Helmkante und Gogglestop platzieren – und entspannt den Winterurlaub genießen! Mit diesem cleveren Gadget rutscht die abgenommene Ski- oder Snowboardbrille beim Fahren nicht in den Nacken. Dank seinem geringen Gewicht sorgt der Gogglestop für hohen Tragekomfort. So ist der Wintersport-Spaß gesichert!

Gogglestop ist unter www.gogglestop.de aktuell für 14,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„In meinen 20 Jahren als Ski- und Snowboardlehrer habe ich immer wieder bemerkt, dass die abgenommene Skibrille auf dem Helm verrutscht, was ein lästiges Problem darstellt. Damit ist mit dem Gogglestop jetzt Schluss. Jürgen und mich verbindet nicht nur die Liebe zur Piste, sondern auch eine 35-jährige Freundschaft – deswegen sind wir ein super Team. Jetzt mit Ralf auch noch so einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, ist großartig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“ Ralf Kosche Gründer von Gogglestop

„Ich bin begeistert! Der Gogglestop ist das neue Must-have auf der Skipiste – einfach ein genialer Problemlöser und ein mega praktischer Helfer. Ralf und Jürgen sind leidenschaftliche Wintersportler und Gründer – sie haben ein Problem gesehen und es kurzerhand gelöst. Das hat mich überzeugt! Jetzt kann der Winter so richtig losgehen!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

