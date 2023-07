Dax startetet schwach – Fed-Protokolle erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwochmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.950 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

Die größten Abschläge gab es bei Vonovia, Zalando und Infineon. An der Spitze der Kursliste standen unterdessen die Aktien von Continental, der Commerzbank und von Airbus entgegen dem Trend im Plus. Am Abend wird sich der Blick der Anleger auf die Vereinigten Staaten richten: Dort wird die Veröffentlichung neuer Protokolle der US-Notenbank Fed erwartet. Marktbeobachter hoffen auf Hinweise zu den weiteren geldpolitischen Plänen der Fed.

„Interessant wird auch der Handelsverlauf an den US-Aktienmärkten in Bezug auf die sich verschärfenden außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und den USA sein“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Insbesondere bei der zuletzt tragenden Säule, den Technologieunternehmen, kann es nun zu ausgedehnteren Kurskorrekturen kommen.“ Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0898 US-Dollar (+0,17 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9176 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,05 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



