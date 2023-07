Der Arlberg – eine Hochburg des Sommer-Bergsports

Vom VALLUGA Hotel geht es direkt in die alpine Natur

Valluga heißt der höchste Gipfel im Arlberggebiet. Das VALLUGA Hotel ist ein besonders charmantes Haus im Zentrum von St. Anton am Arlberg. Die Kombination aus Tiroler Charme und modernem skandinavischen Style ist einzigartig. Nur 12 Suiten, 14 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer wurden liebevoll eingerichtet. Dazu kommt ein exklusives, privat anmutendes Spa für entspannende Stunden. Wie ein Wohnzimmer präsentiert sich die einladende und geräumige Lounge und Cocktail Bar für gemütliche Mußestunden. Im Sommer kommen die Wanderer, die Bergsteiger, Kletterer und Mountainbiker ins VALLUGA. Sie genießen alpine Naturerlebnisse, wie sie nur das Arlberggebiet zu bieten vermag.

Der Sommer am Arlberg ist die Zeit des Bergsports. Von leicht begehbaren Wanderungen bis zu hochalpinen Touren finden Naturbegeisterte unzählige Routen. 300 Kilometer markierte Wanderwege – ausgezeichnet mit dem Tiroler Wandergütesiegel – führen Schritt für Schritt in die einmalige Bergwelt. Auf die Mountainbiker und E-Biker warten über 350 Kilometer Tourenvarianten. Große und Kleine Berg-Entdecker machen sich auf in das Erlebnistal Verwall mit dem Sagenweg, in den Hoch- und Niederseilgarten, sie bestaunen die Hängebrücke über die tosende Rosanna und vieles mehr.

Zum schnelleren Gipfelglück verhelfen die Arlberger Bergbahnen. Bequem „gondeln“ diese auf Rendl, Gampen, Kapall, Galzig und die 2.811 Meter hohe Valluga. Bei Rafting, Kajak- und Canyoning-Touren oder beim Paragliding und Erlebniswandern sorgen professionelle Outdoor-Anbieter für den unvergesslichen Adrenalinkick. Die Klettersteige rund um St. Anton am Arlberg sind international angesehen. Golfer, die es auch gern mal anspruchsvoll mögen, genießen in der gebirgigen Landschaft ihr Spiel.

Das kleine, feine VALLUGA Hotel ist eine einladende Base für Berggenießer. An der Haustür starten Unternehmungslustige los zu ihren Wanderungen und Biketouren. Ein vielfältiges Angebot an Massagen und Kosmetikbehandlungen verwöhnt die Gäste von Kopf bis Fuß. Exquisite Saunen, ein moderner Indoorpool, eine Relaxing-Area mit Wasserbetten und ein top ausgestatteter Fitnessraum komplettieren das Wellnessangebot.

