Der Börsen-Müller – „KI-Aktien: Neue Blasen tun sich auf

Die Kurse haben im Mai ein gemischtes Bild gezeichnet: Während Standardwerte verloren, ging es für Tech-Titel deutlich nach oben. Wo Anleger langsam vorsichtig werden können, wie es mit der Inflation weitergehen könnte und welche Aktien aktuell interessant sind, erklärt Marktkenner Ulrich Müller in der aktuellen Ausgabe des Börsen-Müller.

1. KI-Aktien: Neue Blasen tun sich auf

Der Nasdaq-100 legte 2023 bislang um rund 30% zu. Zuletzt schob der Hype um künstliche Intelligenz die Kurse an. „Exemplarisch für den KI-Hype an den Börsen ist der Kursverlauf von NVIDIA – die Aktie hat sich binnen Monaten vervielfacht. Zwar können Übertreibungsphasen grundsätzlich lange andauern, doch sollten Anleger je nach eigener Strategie und Risikoeinschätzung auch Gewinnmitnahmen nicht außer Acht lassen“, findet Börsen-Experte Ulrich Müller. „Ein weiterer Risikofaktor beim Nasdaq-100 ist, dass inzwischen die sechs größten Unternehmen im Index für rund die Hälfte der Marktkapitalisierung stehen. KI hat zweifelsohne eine große Perspektive, kurzfristig könnten die Kurse aber wieder zurückkommen“, so Müller.

2. Inflation und China – wie geht es weiter?

Die hohen Inflationsraten haben die Börsen in den vergangenen Monaten belastet. Zugleich machte das Ende der Lockdowns in China Ende des vergangenen Jahres Hoffnung. Für Marktkenner Ulrich Müller sind beide Risikofaktoren weiter relevant: „Obwohl Chinas Wirtschaft, auch getragen von der Nachfrage aus den USA und Europa, wieder Fahrt aufgenommen hat, bleibt die große Dynamik aus. Hinzu kommen schwelende geopolitische Risiken und Probleme auf Chinas Immobilienmarkt. Auch die Inflation in Deutschland und Europa könnte trotz der zuletzt besseren Zahlen länger bestehen, als erhofft. Die Teuerung dürfte ihren Zenit zwar überschritten haben, Verbraucher dürften aber noch bis ins Jahr 2024 hinein Preisdruck spüren“, erklärt Müller.

3. Gefallene Engel – diese Aktien sind interessant

Auch wenn Börsenkenner Müller keine konkreten Empfehlungen ausspricht, lohnt sich aus seiner Sicht doch der Blick auf Titel wie Amgen, Disney, Nike oder PayPal. „Viele Aktien sind zuletzt zurückgekommen. Anleger können langfristige Perspektiven oftmals mit gesundem Menschenverstand überprüfen. Wer glaubt, dass Menschen auch in Zukunft Filme von Disney mögen, sich Laufschuhe kaufen oder im Internet sicher bezahlen wollen, kann sich mit Investments in die genannten Aktien auseinandersetzen“, findet der Anlage-Experte

Über Ulrich Müller

Ulrich Müller hat fast 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen Investieren mit Strategie und Mental Coaching werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen.

Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit November 2021 ist er zudem Strategiegeber des Investmentfonds „UM Strategy Fund“.

Bild Ulrich Müller UMWA

Quelle Ulrich Müller Wealth Academy