Trucksters schließt 33 Mio Euro Serie B ab: Continental, Volvo Group und die EIB sind mit an Bord

Das spanische Scale-up für Straßentransport Trucksters, das den Langstrecken-Transport mithilfe von KI und Big Data revolutioniert, hat eine Investitionsrunde der Serie B in Höhe von 33 Millionen Euro abgeschlossen. An der Investitionsrunde beteiligten sich sowohl neue als auch bisherige Investoren.

Die neue Kapitalspritze soll dazu dienen, einige der strategischen Ziele des Unternehmens zu verwirklichen, darunter die Elektrifizierung der Strecken, wodurch Trucksters zum ersten Unternehmen in Europa werden könnte, das Ware über elektrifizierte Langstrecken transportiert.

Darüber hinaus werden die neuen Investitionen weitere Schlüsselbereiche des Unternehmens unterstützt, wie den Ausbau und die Stärkung des IT- und Managementteams sowie die Eröffnung neuer internationaler Korridore. Die Arbeitsbedingungen der Fahrer werden weiter verbessert und gleichzeitig an effiziente Transportlösungen für die Kunden gekoppelt.

Diese Finanzierungsrunde wird von neuen Investoren unterstützt, dazu gehören Continental’s Corporate Venture Capital Unit, Volvo Group Venture Capital, Teil des weltweit tätigen Fahrzeugherstellers aus Schweden, die Europäischen Investitionsbank (EIB) und FondICO.

Die Finanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB) ist Teil des europäischen Programms InvestEU, das Investitionen zur Unterstützung politischer Prioritäten der EU fördert. In diesem Fall sind es „Innovation, Digitalisierung und Humankapital“, Kernwerte, auf die das Business Model von Trucksters aufgebaut ist.

Auch die bisherigen Investoren haben Trucksters erneut unterstützt und unterstreichen damit ihr Vertrauen in das Unternehmen, den Transportsektor effektiver, sicherer und am Menschen orientiert zu gestalten. So wurde die Runde erneut von Kibo Ventures, dem deutschen Logistikfonds Amplifier VC, The Valley VC, Bonsai Partners und den Fonds Big Sur Ventures und Metavallon VC unterstützt. Sacha Michaud, Mitbegründer von Glovo und Mitglied des Verwaltungsrats als Non-Executive Chairman, investiert ebenfalls in diese Runde.

Continental’s Corporate Venture Capital Unit, die Investmenttochter von Europas führendem Reifen- und Fahrzeugkomponentenhersteller aus Deutschland, beteiligt sich erstmals als Investor an dieser neuen Runde. Jürgen Bilo, Geschäftsführer der Corporate Venture Capital Unit von Continental, sagt: „Die Investition bei Trucksters steht im Einklang mit unserer Vision von Mobilität, die innovative datengesteuerte Flottenmanagementlösungen umfasst, betriebliche Effizienz gewährleistet und nachhaltiges Wachstum fördert. Neben dem exzellenten Team und dem starken Geschäftsmodell sind wir davon überzeugt, dass die Lösung von Trucksters das Flottenmanagement revolutionieren und die Zukunft des Transports gestalten wird.“

Auch Volvo Group Venture Capital beteiligt sich als neuer Investor an dieser Runde. „Wir sind beeindruckt von dem, was Trucksters erreicht hat, und sehen, dass die Volvo-Gruppe einen beträchtlichen strategischen Wert für die Entwicklung des Unternehmens schaffen kann. Angesichts des wachsenden Bedarfs im Güterverkehr können Staffelsysteme eine solide Struktur für die Elektrifizierung von Langstrecken sowie für autonome Lösungen in der Zukunft bieten“, sagt Martin Witt, Präsident von Volvo Group Venture Capital.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Trucksters im Rahmen dieses von InvestEU unterstützten Projekts, das dazu beiträgt, den Übergang zu nachhaltigen, effizienten und innovativen Verkehrsmodellen zu beschleunigen. Als Klimabank unterstützen wir in der EIB Initiativen zur Dekarbonisierung des Verkehrs in Einklang mit unserer Finanzierungspolitik für diesen Sektor. Diese Operation fördert auch den digitalen Wandel in Spanien und in der EU“, unterstreicht Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der EIB.

Luis Bardají, Mitbegründer und CEO von Trucksters, betont: „Als wir Trucksters gründeten, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir nach nur wenigen Jahren eine Partnerschaft wie die, die wir gerade mit Volvo und Continental unterzeichnet haben, formalisieren würden. Sie als unsere Anteilseigner zu haben, ist ein Traum: Sicherheit, die Fahrer in den Fokus rücken, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung sind die Elemente, die uns zur Gründung von Trucksters veranlasst haben, gleichzeitig gehören sie zu den Markenzeichen beider Unternehmen. Wir können viel von dem lernen, was sie bereits geschaffen haben, und wir freuen uns darauf, diese neue Phase gemeinsam zu beginnen.“

300 % Wachstum: 30 Millionen Euro Umsatz erreicht

Trucksters hat im März letzten Jahres bereits in einer Serie-A-Runde 14,3 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen verzeichnete 2022 Rekordeinnahmen von 30 Millionen Euro, was einer Steigerung von 300 % gegenüber 2021 entspricht (eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr).

Mit einem ebenso beeindruckenden Umsatzwachstum von 300 % in 2022 ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Unternehmens die Ausrichtung auf Großkunden mit einer hohen Wachstumskapazität. Ihnen bietet Trucksters schnelle und zuverlässige Lösungen an, wie z. B. die Vergrößerung ihres Fuhrparks zur Deckung einer höheren Nachfrage. So gelang es dem Scale-up beispielsweise im Jahr 2022, seine Flotte um das Dreifache zu vergrößern und dabei Herausforderungen wie den gravierenden Fahrermangel in der Branche zu überwinden.

Trucksters ist bereits in Spanien, Belgien, Deutschland und Polen vertreten und in sieben Ländern tätig: den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Polen, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien.

Seit 2020 fährt das Unternehmen Routen zwischen Europa und Spanien und nutzt dabei sein auf Big Data und künstlicher Intelligenz basierendes Lkw-Staffelsystem. Das Unternehmen operiert wie eine Fluggesellschaft über vier Hauptkorridore: Zentral-/Nordspanien mit Anbindung an Dortmund, die spanische Levante mit Anbindung an die Benelux-Länder und Westdeutschland, die Levante mit Polen und die jüngste Eröffnung in diesem Jahr, der neue Korridor für Zentralspanien mit Anbindung an Großbritannien. Es handelt sich um den ersten Trucksters-Korridor außerhalb der EU. Er verbindet Nordspanien mit Großbritannien in 28 bis 34 Stunden, das ist 50 % schneller als die üblichen Transportzeiten.

Trucksters bewegt mehr als 600 voll beladene Lkw und hat im letzten Jahr fast 2.000 Staffel-Touren durchgeführt. Darüber hinaus hat die schnelle Expansion des Unternehmens dazu geführt, dass das Team bereits 103 Mitarbeiter umfasst, zu denen in Zukunft noch weitere hinzukommen werden.

Das Angebot von Trucksters wird bereits von mehr als 600 internationalen Unternehmen wie Samsung, Bosch, LG, DHL und Nestlé genutzt.

100 % elektrifizierte Langstrecken bis 2023

Das Unternehmen plant, bis Ende 2023 als eines der ersten für Langstrecken-Straßentransporte mit E-Lkws zu fahren. Trucksters gehört auch zu den ersten Unternehmen, die das Ziel der Nullemission im Fernverkehr verfolgen. In Kürze wird mit dem Einsatz mehrerer Elektro-Lkw begonnen, deren Anzahl im Laufe des Jahres erhöht wird. Bis Ende 2023 soll mindestens eine der Strecken zu 100 % elektrisch befahren werden.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern

Das Staffelsystem von Trucksters ermöglicht es den Fahrern, öfters zu Hause zu schlafen, da die Profis nur noch Abschnitte einer längeren Route fahren und an festgelegten Umschlagplätzen die Sattelauflieger mit einem anderen Lkw tauschen, um die Waren in die Gegenrichtung zu fahren. Dadurch verbessert sich nicht nur die Lebensqualität der Fahrer, Trucksters ist auch in der Lage, kostengünstiger und fast doppelt so schnelle Transportdienstleistungen anzubieten als normalerweise üblich.

Bild Trucksters

Quelle roman reputation matters