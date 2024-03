Der Sommer kommt näher! Endlich wieder wandern und biken

Das Val di Sole im Trentino ist eine atemberaubende Region in den italienischen Alpen, die für ihre natürliche Schönheit, ihre vielfältige Landschaft und ihre reiche Kultur bekannt ist. Das Ravelli Hotel gilt als DAS mountain getway in dieser traumhaften Wander- und Bikeregion. Von der Haustür in die Berge, zwei Spa´s und Wohnluxus. Der Sommer kann kommen.

Ein Tal und unendlich viele Möglichkeiten, den Bergsommer von seiner schönsten Seite zu erleben: Das Val di Sole befindet sich im nordwestlichen Trentino. Hier, zwischen den Berggruppen des Ortlers, der Adamello-Presanella-Alpen und den Brenta-Dolomiten machen Wanderer und Biker jeden Sommertag zu ihrem persönlichen Lieblingstag. Mitten in der wildromantischen Natur des Val di Sole liegt das Ravelli Hotel – ein mountain getaway voll echter Gastfreundschaft und mit einem bezaubernden Adults-only-Spa – ein Urlaubszuhause, in dem man sich rundum wohlfühlt. Die Zimmer und Suiten im modern-alpenländischen Design, ausgestattet mit gemütlichen Details, sind wunderschöne Rückzugsorte. Die Lovely Lodges neben dem Hotel bieten luxuriöse Hideaways mit großzügigen Wohnwelten und jedem Komfort, um unvergessliche Tage zu verbringen. Zum Start in den Sommer – von 25. Mai bis 21. Juni 2024 – tauchen Genießer mit dem Angebot „Sommerträume“ vier Nächte zum Preis von drei Nächten ein in das einzigartige Val di Sole und die traumhafte Entspannung „made by Ravelli“.

Neues Adults-only-Spa

Mit dem neuen Ravelli Relais Spa ist ein traumhafter Tempel der Ruhe entstanden. Gäste ab 16 Jahren genießen hier nach Herzenslust ihre persönliche Einladung, innezuhalten und neue Energie zu tanken. In dem wohltuenden Ambiente ist es ein Leichtes, Vitalität und Wohlbefinden wiederzuentdecken: Auf 1.500 m2 Wellnessfläche liegt Genießern eine friedvolle Oase der Ruhe mit beheiztem Außenpool, Saunen und Erholungsräumen zu Füßen. Hochqualifizierte Masseure und Beauty-Experten bieten wohltuende, wirksame Treatments an und machen aus jeder Ich-Zeit ein herrliches Wellness-Erlebnis.

Baden & Saunieren für Groß und Klein

Gemeinsames Well-Being für Groß und Klein, das macht das schöne Family Spa im Ravelli Hotel möglich. Drinnen und draußen – im Indoorpool oder Outdoorpool – ziehen Badenixen ihre Bahnen. Kinder lieben die lustigen Wasserspiele. Da können Mama und Papa beruhigt auf der bequemen Liege Platz nehmen und die Kleinen beim Spielen beobachten. Nach den Abenteuern in den Bergen geht es in den Saunabereich. Tief durchatmen und die Muskeln entspannen in der Bio-Sauna, in der Finnischen Sauna oder im Türkischen Bad. In die Textilsauna kommen auch die Kinder gerne mit.

Das Val di Sole entdecken

Sobald im Frühling die Natur erwacht, stehen die Wanderer und Biker in den Startlöchern. Am Ravelli Hotel geht es los: zu gemütlichen Familienspaziergängen, die auch den Kindern Spaß machen, zu beeindruckenden Wanderungen in der malerischen Landschaft und Bergtouren auf die Gipfel der Dolomiten. Herrliche Aussichten auf Seen, Wälder, Berge und viel frische Luft begleiten die Naturbegeisterten. Für die kulinarische Stärkung ist in den unzähligen Hütten gesorgt und die Sommerbergbahnen machen es den Wanderern einfacher, die aussichtsreichen Höhen zu erreichen. Biker finden rund um das Ravelli alles, was ihr Herz begehrt: Sie düsen die berühmten Mountainbike-Downhillstrecken hinunter oder machen sich auf zur entspannten Familienradtour. Bikeparks warten ebenso auf die Radler wie internationale Events.

Lust auf Adrenalin? Der Noce, der durch das Val die Sole fließt, wurde von National Geographic als einer der zehn weltweit besten Rafting-Flüsse klassifiziert. Das Beste: Man muss noch kein Könner sein, um das Abenteuer am Noce zu erleben. Interessierte sind eingeladen, in einem der vielen Raftingzentren im Tal den spannenden Wassersport kennenzulernen.

Familie Ravelli blickt mit Stolz auf über 90 Jahre Gastfreundschaft und Leidenschaft in ihren Ravelli Hotels zurück. Jahrzehntelange, leidenschaftliche Arbeit und kontinuierliche Weiterentwicklung seit Generationen steckt in dem Ravelli Hotel. Das spürt der Gast. Das neue Adults-only-Spa ist die neueste Errungenschaft an diesem schönen Urlaubsplätzchen. Wer die Ravellis kennt, der weiß, das wird nicht der letzte Meilenstein sein, den „La Famiglia“ setzt. Diese Mauern könnten Geschichten erzählen. Heute verbringen Genießer im zeitgeistigen Ambiente eine herrliche Zeit. Das Val die Sole bettet das Ravelli Hotel in ein unvergessliches Bergerlebnis.

Sommerträume 4=3 (25.05.–21.06.24, 20.–27.07.24, 05.–31.10.24)

Leistungen: 4 Nächte zum Preis von 3 Nächten, täglich 3 Aufgüsse in der neuen Aufguss-Sauna, Abendessen mit 5-Gänge-À la Carte Menü – Preis p. P./Nacht: ab 100 Euro mit HP

Love 4 Kids (25.05.–21.06.24, 20.–27.07.24, 05.–31.10.24)

Das jüngste Kind übernachtet kostenlos, Mindestaufenthalt 7 Nächte – Preis: ab 2.400 Euro für 2 Erw. und 2 Kinder mit HP

Pure Wellness (22.–29.06.24, 27.07.–03.08.24, 22.–28.09.24 – in dieser Woche findet kein Yoga-Unterricht statt)

Leistungen: Yogastunden (morgens und nachmittags), Programm für Naturwanderungen, tägliche Aufgüsse, täglich Peeling, Wellnesspfad mit Kräuterstempelmassage, Entspannungsmassage mit vitalisierendem Öl und Gesichtsbehandlung für 196 Euro statt 245 Euro – Preis p. P./Nacht: ab 125 Euro mit HP

RAVELLI Hotels Via IV Novembre 20 38020 Mezzanna TN Italien

Bild Ravelli Hotels Aussenpool

Quelle mk Salzburg