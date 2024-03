Der Böglerhof ist ein Juwel für Genussurlaub im Alpbachtal. Die neuesten Highlights, die nun errichtet wurden, bringen das pure nature resort auf höchstes Niveau. Acht neue Wohlfühlsuiten, davon vier luxuriöse Penthouses mit Balkon und einem Ausblick zum Dahinschmelzen zeigen, was Wohnluxus bedeutet. 2 SPA´s mit 19 Relax-, Schwitz- und Badeattraktionen auf 3.000 m2 sind eine Einladung zum Glücklichsein: Das neue pure nature spa „for adults only“ – ein Refugium, wie es schöner nicht sein könnte – und das Familienzeit.spa mit Dress On Saunabereich.

Inmitten des bezaubernden Alpbachtals, bekannt als das schönste Dorf Österreichs, entfaltet das „Der Böglerhof pure nature resort“ seinen Charme. Die 76 exquisit ausgestatteten Zimmer und Suiten verbinden auf eine hervorragende Art und Weise Eleganz und alpinen Stil. So fühlen sich Gäste rundum geborgen und bestens verwöhnt. Der Böglerhof – das zweite Zuhause für Genießer aus aller Herren Länder.

Der Böglerhof ist ein Geschenk der Großzügigkeit an die Sinne: Die weitläufigen, gepflegten Themen- und Traumgärten mit zwei Outdoor-Pools an verschiedenen Panoramaplätzen, direkt verbunden mit stilvollen Indoor-Pools, die „SPA Livingrooms“, edel und großzügig geschnitten für die feinsten Treatments, sind nur einige Highlights des Böglerhofs. Absolut einzigartig ist der neue 40 Meter lange „Bögler’s Badesee“, in den direkt der neue „Infinity-Panorama-Relaxpool“ eingebettet wurde. Die leuchtende Farbe Aquamarin schmiegt sich in erfrischendes Lichtgrün. Schier unendlich scheint die wohl schönste Wasser-Fläche der Region. Auch der neue „Yoga-Lichtraum“ spiegelt die Liebe der Gastgeber zum Detail und deren Hingabe an Qualität wider.

Was wäre solch ein Resort ohne seine kulinarischen Kreationen? Die mit drei Hauben gekürte Küche ist für Hotelgäste inklusive. Wer mag, gönnt sich in der historischen 500 Jahre alten (!) Fuggerstube und dem ebenso ehrwürdigen, bestens bestückten Weinkeller „Fine Dinning der Extraklasse“. Dazu begeistert – mit einer fast märchenhaften Kulisse – ein Erlebnisangebot mit verschiedensten Attraktionen im Böglerhof und outdoor in der Natur und den Bergen. Der Böglerhof – wo fünf Sterne auf pure Herzlichkeit treffen.

Neue Böglerhof Highlights

8 neue Wohlfühlsuiten inkl. vier luxuriösen Penthouses mit Balkon und Ausblick zum Dahinschmelzen

Großzügiger Badesee mit beheiztem Outdoorpool und grandiosem Bergpanorama (im Sommer für die ganze Familie, im Winter adults only)

Infrarotkabinestube, Eventsauna, Biosauna und Dampfbad (adults only)

Zeitvergessene Momente im neuen Ruheraum (adults only)

Neue Treatments und top Spa-Anwendungen in bestens ausgestatteten Spa-Kabinen

Der Böglerhof – pure nature resort*****

Böglerhof GmbH Alpbach 350 6236 Alpbach Österreich

www.boeglerhof.at

