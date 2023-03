Deutsche SHS investiert 10 Millionen Euro in Simulands

Die deutsche SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mit Sitz in Tübingen hat 10 Millionen Euro in die Zürcher Simulands AG investiert. Damit soll der Produzent von Simulatoren für kardiovaskuläre Eingriffe sein Unternehmen schneller kommerzialisieren, heisst es in einer Medienmitteilung.

Simulands entwickelt und produziert seit 2019 Geräte, mit denen Ärzte und Ärztinnen Eingriffe am Herzen von Patienten simulieren und üben können. Unternehmensziel ist es, die Ausbildung und Forschung im kardiovaskulären Bereich an lebenden Menschen und Tieren zu verringern.

Dafür weisen die Simulatoren menschliche Proportionen sowie eine realitätsnahe Haptik auf und ermöglichen es Kardiologen und ihren Teams, komplexe kardiovaskuläre Interventionen mit echten Apparaten wie Herzkathetern für minimalinvasive Behandlungen zu trainieren. Das Training soll bessere Behandlungsergebnisse und eine höhere Patientensicherheit ermöglichen.

Die Beteiligung an der Simulands AG ist das erste Investment aus der von SHS neu aufgelegten sechsten Fondsgeneration. Für den neuen Fonds sucht das Tübinger Unternehmen weitere innovative, wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen, „die einen echten Unterschied im Gesundheitswesen machen können“.

SHS ist ein Anbieter von Beteiligungskapital, der in Gesundheitsunternehmen in Europa investiert. Hauptaugenmerk der Investitionen liegt auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechseln und Nachfolgesituationen. „Die Partnerschaft mit SHS ist eine optimale Gelegenheit für Simulands, den Zugang zu wichtigen globalen Märkten zu beschleunigen“, wird Andrea Guidotti, CEO von Simulands, in der Medienmitteilung zitiert. ko