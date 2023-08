Die Fontis Lodge – ein Luxury Hideaway im winterlichen Gsieser Tal

Die Fontis luxury spa lodge steckt voller Augenblicken, die bleiben: In nur acht Lodge-Suiten erfahren Gäste eleganten Luxus und Privacy pur. Wellness Deluxe bietet Wohlbefinden auf höchstem Niveau. Entschleunigung, Naturverbundenheit und Aktivurlaub harmonieren an diesem einmaligen Kraftplatz auf beeindruckende Art und Weise. Direkt an die luxury spa lodge grenzt die Fontis Farm an. Von hier kommen regionale, frische Lebensmittel ohne Umwege auf die Teller der Feinschmecker.

Ein wahres Wintermärchen

Bewegt und aktiv zu sich selbst finden, dafür ist die Fontis luxury spa lodge gemacht. Das idyllische Gsieser Tal zählt zum größten Langlaufkarussell Europas, dem Dolomiti Nordic Ski Gebiet mit mehr als 1.300 Loipenkilometern. Der Loipeneinstieg befindet sich direkt vor dem Fontis. Die Skifahrer schwingen am Kronplatz und in dem aussichtsreichen Skigebiet 3 Zinnen Dolomites. Nur drei Kilometer entfernt befindet sich ein kleiner sonniger Berglift mit eigener Skischule in St. Magdalena. Ideal zum Skifahren für Kinder, Anfänger und Familien. Mit Schneeschuhen durch die zauberhafte Winterwelt stapfen oder mit den Tourenski einen Gipfel erobern. Die Bergwelt des Gsieser Tals ist ein Juwel abseits von Massentourismus. Gäste der Fontis luxury spa lodge profitieren von den vielfältigen Aktivmöglichkeiten direkt vor der Haustür. In Begleitung geht es zur Dämmerungswanderung mit duftendem Glühwein, zum Schneeschuhwandern durch die Stille der Natur, zum Langlaufkurs für Anfänger und Könner, zum Gaudi-Biathlon im Weltcup-Stadion Antholz oder zur lustigen Rodelpartie von der eigenen Almhütte ins Tal und vielen Highlights mehr.

Naturnah Energie schöpfen

Die Fontis luxury spa lodge ist ein Hideaway zum Krafttanken: Ein umwerfender Dolomitenblick, privates Entspannen, Loslassen inmitten der Natur. In dem liebevoll gestalteten Green SPA entfaltet die Natur ihre wohltuende Wirkung auf Körper und Geist. Der ganzjährig beheizte Pool lädt auch im Winter zum Gleiten durch das Wasser an der frischen Luft. In der finnischen Sauna schwitzen, im Hot-Spring-Whirlpool durchatmen, im schönen Ruheraum mit Entspannungs- und Infrarotliegen Erholung finden, rundherum verschneite Wiesen und Wälder.

Schätze von der Eco Farm

Auf der Eco Farm kommen Gäste bei naturnahen Farmerlebnissen mit der Natürlichkeit in Berührung. Von dort kommen frische Beeren und knackiges Gemüse ohne Transportwege direkt vom Acker auf den Teller mit 0 km Transportwegen. Im Winter schmecken die selbstgemachten Köstlichkeiten aus den Schätzen, die die Natur im Sommer hervorgebracht hat. Hühnerstall, Bienenstöcke und Fischgewässer komplettieren das Sortiment an gesunden Lebensmitteln direkt vor Ort, die auch ein gesunder Produktlieferant für die Schwesterbetriebe Hotel Quelle Nature Spa Resort und Chalet Salena Luxury & Private Lodge sind.

7 Nächte zum Preis von 6 (20.12.–27.12.23)

Leistungen: 7 traumhafte Nächte zum Preis von 6, ¾-Verwöhnpension, exklusives SPA, 42 Loipenkilometer direkt ab dem Fontis, Shuttleservice zum Dorflift von St. Magdalena (2 km) sowie zum Skigebiet Kronplatz (25 Autominuten), tägl. Reinigung der Suite, Aktiv- und Erlebnisprogramm von Mo. bis Sa. – Preis p. P.: ab 1.621 Euro in der Green Suite

Fontis Winter Special 4=3 (07.01.–10.02.24, 17.02.–28.03.24)

Leistungen: 4 traumhafte Nächte zum Preis von 3, ¾-Verwöhnpension, exklusives SPA, 42 Loipenkilometer direkt ab dem Fontis, Shuttleservice zum Dorflift von St. Magdalena (2 km) sowie zum Skigebiet Kronplatz (25 Autominuten), tägl. Reinigung der Suite, Aktiv- und Erlebnisprogramm von Mo. bis Sa. – Preis p. P.: ab 657 Euro in der Green Suite

#Happy Carnival (10.–17.02.24)

Leistungen: 1 Kind bis einschließlich 11 Jahre kostenlos, 4 Nächte, ¾-Verwöhnpension, Animationsprogramm für Kinder ab 3 Jahren im Kids Club Hotel Quelle, exklusives SPA, 42 Loipenkilometer direkt ab dem Fontis, Shuttleservice zum Dorflift von St. Magdalena (2 km) sowie zum Skigebiet Kronplatz (25 Autominuten), tägl. Reinigung der Suite, Aktiv- und Erlebnisprogramm Mo. bis Sa. – Preis p. P.: ab 940 Euro in der Green Suite

SkyAlps bietet Flugverbindungen von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Kassel, Antwerpen, Rotterdam, London, Billund und Kopenhagen nach Bozen an.

