DMEXCO & Digital X 2023: Köln wird im September zum digitalen Hotspot Europas

DMEXCO, Europas führendes Digital Marketing & Tech Event, und Digital X, Europas führende Digitalisierungsinitiative organisiert von der Deutschen Telekom, kooperieren und rücken digitale Themen aller Geschäftsbereiche sowie relevante Zielgruppen enger zusammen.

Am 20. und 21. September wird Köln zum Hotspot der Digitalbranche in Europa. Dann finden parallel die Digital X, Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative organisiert von der Deutschen Telekom, als auch die DMEXCO, Europas führendes Digital Marketing & Tech Event, statt. Was beide Events eint: das Mindset, Digitalisierung weiter voranzutreiben. Deswegen wollen in diesem Jahr die Koelnmesse, die Deutsche Telekom und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) als ideeller und fachlicher Träger der DMEXCO ihre Kräfte erstmals bündeln. Gemeinsam wollen die Partner den Besucherinnen und Besuchern in Köln aufzeigen, welche Möglichkeiten die Digitale Transformation eröffnet. Damit bilden die Partner – sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Messegelände – eine vernetzte Plattform, auf der Innovationen gefördert, Business Opportunities geschaffen und der Wissensaustausch vorangetrieben werden.

Zu den geplanten Maßnahmen zählt eine Ticket-Kooperation, die Besucher:innen des jeweiligen Events ermöglichen soll, beide Veranstaltungen zu besuchen. Außerdem entwickeln die Partner gemeinsame Sessions zu den wichtigsten inhaltlichen Schwerpunkten für die Konferenzbühnen von Digital X und DMEXCO.

Gerald Böse, CEO Koelnmesse: „Mit dieser Kooperation zweier etablierter Leitevents bieten wir der Zielgruppe einen hohen strategischen Mehrwert und stärken darüber hinaus den Wirtschaftsstandort Köln. Mit seiner hervorragenden Lage, exzellenten Infrastruktur und einem lebhaften digitalen Ökosystem ist Köln der ideale Ort, den digitalen Fortschritt weiter voranzutreiben. Besucherinnen und Besucher können sich an diesen beiden Tagen in Köln auf geballte Digital-Power freuen.”

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH: „Wir eröffnen gemeinsam neue Horizonte für die Digitalisierung. Als Schirmherr der Digital X freue ich mich besonders, dass wir uns gemeinsam mit der DMEXCO noch stärker engagieren. So etablieren wir ein Event der Superlative, mit dem wir unsere Zukunft aus Deutschland heraus mitgestalten und nachhaltig prägen. Wir brauchen als Gesellschaft und Wirtschaft dringend Lösungen, um die digitale Transformation auf vielen Ebenen erfolgreich voranzutreiben. Die vereinten Kräfte von Digital X und DMEXCO sind hierzu ein wichtiger Schritt.“

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.: „Aktuell erleben wir ein bislang nicht gekanntes Tempo der Digitalisierung. Unternehmen müssen permanent evaluieren, wie sie von Daten, KI und all den anderen neuen Möglichkeiten aus der Digitalen Wirtschaft profitieren können. Als ideeller Träger und Markeninhaber der DMEXCO begrüßen wir im Bundesverband Digitale Wirtschaft die Kooperation mit der Digital X. Gemeinsam können wir allen Besucher:innen jetzt ein noch größeres Bild der künftigen Chancen vermitteln.”

