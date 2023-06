EMYO „Amazing Apple“: TikTok-Star Emir Bayrak zaubert für Kaufland

Im neuen Online-Spot von Kaufland spielen diesmal ein Zauberstab, eine Einkaufsliste und TikTok-Star Emir Bayrak die Hauptrollen. Denn Emirs Limo „EMYO“ gibt es ab heute in der neuen Sorte „Amazing Apple“ exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen. „Die EMYO-Limo steht für einen zauberhaft-fruchtig-freshen Mix aus verschiedenen Früchten. Genau diese Idee nutzen wir auch für unseren neuen Spot. Was passt dabei besser als ein Zauberstab à la Harry Potter?“, so Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland.

Im Video spaziert Emir durch die Gänge einer Kaufland-Filiale, als er im Regal plötzlich einen Zauberstab entdeckt. Natürlich probiert er ihn direkt aus und berührt damit zunächst seinen Hoodie, der sich wie von Zauberhand grün verfärbt. Auch der Boden verwandelt sich, als Emir ihn mit dem Stab berührt – in eine Blumenwiese! Da bekommt Emir eine Nachricht seiner Mutter mit der Erinnerung, auch Äpfel, Mangos und Limetten mitzubringen. Er legt die Früchte in seinen Einkaufskorb und schwingt erneut den Zauberstab, woraufhin sich der Korb mit der neuen EMYO „Amazing Apple“ füllt.

Für die Konzeption und Umsetzung des Spots arbeitete Kaufland erneut mit der Agentur DEPARTD zusammen. Auch Emir Bayrak brachte seine eigenen Ideen mit ein. „Ich schlüpfe gern in verschiedene Rollen und probiere verrückte Ideen aus. Mir ist es aber besonders wichtig, dass am Ende sowohl das Produkt, also die EMYO-Limo, als auch der Spot zu 100 Prozent zu mir passen“, sagt Emir Bayrak. Mit mehr als sechs Millionen Followern auf TikTok gehört Emir Bayrak zu Deutschlands größten Influencern. Zusammen mit dem Berliner Produkt Start-up LIMITD hat er im vergangenen Jahr seine erste eigene Limo entwickelt. Nach Blueberry Bay, Orange Family und Mermaid Fantasy ist Amazing Apple nun die vierte Sorte. Typisch EMYO: Die Limo ist ein fruchtig-frischer Mix aus jeweils drei verschiedenen Früchten, nicht zu süß, besonders prickelnd, mit zehn Prozent Fruchtanteil und natürlich ist sie frei von künstlichen Aromen.

Den Spot finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kaufland.

Bild Im neuen Online-Spot entdeckt Emir Bayrak in einem Kaufland-Regal einen Zauberstab und probiert ihn direkt aus. Foto: Kaufland

Quelle Kaufland Unternehmenskommunikation