Reggae-Superstar Gentleman tritt am 19. Dezember in Köln auf Telekom präsentiert das Konzert zum neuen Album „Mad World“ Kund*innen der Telekom können 48 Stunden vor dem offiziellen Vorverkauf Tickets kaufen

Reggae-Superstar mit Botschaft: Die Telekom präsentiert Gentleman am 19. Dezember live im Carlswerk Victoria in Köln. Der vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnete deutsche Reggae-Künstler spielt die Songs seines neuen Albums „Mad World“ zum ersten Mal live. Telekom-Kundinnen können ab dem 3. November, 12 Uhr, noch vor dem offiziellen Vorverkauf Tickets für die besondere Show erwerben. Zu jedem Ticket erhalten Käuferinnen zusätzlich eine von Gentleman signierte CD. Für alle Musikfans, die nicht dabei sein können, wird der Auftritt bei MagentaTV und im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik, den Social Media Kanälen und in der MeinMagenta App gezeigt.

„Die Welt wird immer chaotischer: It’s a mad world! Aber wir können das zusammen überwinden“, sagt Gentleman. „Ich will den Abend in meiner Heimatstadt gemeinsam mit den Fans in der Halle und den Menschen an den Bildschirmen, die dank der Telekom dabei sein werden, genießen.“

Für Arnim Butzen ist Gentleman ein besonderer Künstler. „Seit drei Dekaden vereint Gentleman international Menschen und Generationen für die Themen Toleranz und Zusammenhalt. Seine Shows sind ein Erlebnis“, erklärt der Telekom-TV-Chef. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Fans an der Live-Premiere des neuen Albums teilhaben lassen können. Und das egal, wo sie sind.“

Einer der weltweit erfolgreichsten Reggae-Acts

Kein anderer Künstler hat so sehr zum Wachstum von Reggae in und aus Deutschland beigetragen, wie Tilmann Otto wie Gentleman mit bürgerlichem Namen heißt. Spätestens seit seinem Feature auf „Tabula Rasa pt. II“ von Freundeskreis und dem Album „Trodin On“ von 1999 ist der Kölner die deutsche Instanz des Genres. Zwischen Reggae, Soul und Dancehall verarbeitet er inspirierende Botschaften in eingängigen Melodien. Mit Songs wie „Superior“ oder „Dem Gone“ ist er als der einzige deutschsprachige Reggae-Musiker, der auch in Jamaika anerkannt wird. Seine Singles erreichten mehr als 20 Platzierungen in den deutschen Top 100 Single-Charts platziert.

Das neue Album „Mad World“ erscheint am 2. Dezember und ist ein weiterer Meilenstein in der Karriere von Gentleman. Schon der Albumtitel kann als Kommentar zur gegenwärtigen Gesellschaftsstimmung gelesen werden. In zwölf englischsprachigen Songs richtet sich der Musiker an die globale Gemeinde. Immer mit dem für Gentleman typischen unerschütterlichen Glauben an eine bessere Welt. Hoffnung, die auch der Auftritt am 19. Dezember transportieren soll.

Einzigartiges Konzert erleben

Telekom-Privatkund*innen können MagentaMusik Prio-Tickets für das Konzert ab dem 3. November erwerben. Die Identifikation findet via Telekom-Login statt. Nach erfolgreichem Login kann die gewünschte Preiskategorie und Anzahl der Tickets ausgewählt werden. Zusätzlich wird das Konzert bei MagentaTV und im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik, den Social Media Kanälen und in der MeinMagenta App gezeigt. Später ist das Konzert auch auf Abruf in der Megathek von Magenta TV und bei MagentaMusik verfügbar.

Bild: Die Telekom präsentert Gentleman am 19. Dezember in Köln /Quelle: Deutsche Telekom AG

Quelle Deutsche Telekom AG