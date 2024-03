Dopamin Decor beginnt auf dem Sofa

Kissen mit starken Farbkontrasten sind die Spezialität von AN-NA Design, einer kleinen Manufaktur in der Nähe von Köln. Das Label steht für Designer-Wohnkissen in limitierter Auflage. Die Gründerin ist Künstlerin und Designerin. Ihre Kissen gestaltet sie kunstvoll, jedes Stück ist ein Eyecatcher.

Starke Farben für gute Laune

Mit ihrem Faible für Farbmix liegt Anna von der Heiden voll im Trend für das Einrichtungsjahr 2024. So holt man sich „Dopmanin Decor“ ganz leicht nach Hause, denn schon mit wenigen Kissen kann die Wirkung eines Wohnraums nachhaltig verändert werden.

AN-NA Design bietet drei Produktlinien für die Kissen: Kissen-Unikate, Limited Editions in einer Auflage bis 100 Stück je Design und Kunst-Kissen. Diese Kunstobjekte können wie Bilder an die Wand gehängt oder alternativ in einer Vitrine ausgestellt werden. Sie sind handbemalt und handbedruckt. Für alle drei Produktlinien gilt: Es sind Kissen in einer unverwechselbaren Optik.

Zur Website von AN-NA Design: https://www.an-na-design.com/webseite/

Quelle Bild und Text AN-NA Design