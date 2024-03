Liebe Mama, lieber Papa… ein Dankeschön zum Muttertag & Vatertag

Mama und Papa lieben wir jeden Tag und sind dankbar, dass sie einfach immer für uns da sind. Darum verwöhnen wir sie dieses Jahr zum Muttertag und Vatertag mit ganz besonderen Aufmerksamkeiten. Carl Henkel lässt Mama bei einer Tasse leckeren Tasse Filterkaffee von Kindheitserinnerungen erzählen, Airpaq nimmt Papas wichtigste Siebensachen für den nächsten gemeinsamen Ausflug mit und bei STUR wird nicht nur Mama sondern auch Papa in der Küche zum Profi und wir können die nächste Einladung zu unseren Lieblingsgerichten kaum mehr erwarten.

Hier sind unsere Geschenk-Inspirationen zum Muttertag und Vatertag.

Kaffee wie bei (Groß)Mutter – die Carl Henkel Arca X-tract

Was gibt es schöneres, als Kaffee und Kuchen bei (Groß)Mama? Mit der Arca X-tract von Carl Henkel wird der Kaffeetisch jetzt sogar noch schöner gedeckt. Die edle Kanne aus Glas oder Porzellan fasst zwischen zwei und sechs Tassen und reicht für die ganze Familie. Der Griff in zartem grün bringt frische Farbe in den Frühling und das passende Stövchen sorgt dafür, dass der Kaffee stets schön warm bleibt. Carl Henkel setzt bei seinen Produkten auf mehr Nachhaltigkeit und verzichtet vollkommen auf Aluminium und Plastik. Der patentierte doppelte Edelstahlfilter sorgt dabei für bestes Aroma und köstlichen Kaffeegenuss, den Mama (und sicher auch Papa) nicht mehr missen wollen.

Die Produkte von Carl Henkel sind Online unter carlhenkel.com erhältlich. Die Arca X-tract kostet ab 68 € (2-3 Tassen) bzw. 78 € (2-6 Tassen).

Den nimmt Papa leicht auf die Schulter – der Rolltop Rucksack von Airpaq.

Für Papa gibt´s zum Vatertag dieses Jahr einen Airpaq Rolltop Rucksack. Da passt alles rein, was er im Alltag so braucht. Der klassische Tagesrucksack, hergestellt aus Airbags aus Ausschussware, ist nicht nur zeitlos schön, sondern auch ein wahres Stauraumwunder: Laptop, Bücher, Trinkflaschen, kleine wichtige Gegenstände – alles findet seinen Platz. Das Hauptfach wird durch ein Rolltop verschlossen, vorne verleiht ein Gurtschloss dem Rucksack einen außergewöhnlichen und ganz besonderen Look. Der Airpaq Rolltop kommt in vielen bunten Farben wie schwarz, grau, blau, gelb und rot. Da ist für Papas Geschmack ganz sicher etwas Passendes dabei.

Die Produkte von Airpaq sind Online unter airpaq.com erhältlich. Der Airpaq Rolltop kostet 159€ und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Weil´s zu Hause einfach am besten schmeckt – die Gusseisenpfannen von STUR.

Kaum ein Essen auf der Welt ist vergleichbar mit liebevoll zubereiteten Gerichten von zu Hause. Wenn Mama oder Papa kochen, können wir es kaum erwarten, bis das Essen endlich auf dem Tisch steht. Die Gusseisenpfannen von STUR passen da perfekt und machen schon beim Schenken Freude durch das edle, zeitlose Design. Die Antihaftpfannen werden alle in Handarbeit hergestellt, halten ein Leben lang und kommen ohne künstliche Beschichtung oder Chemikalien aus. Sie speichern die Wärme optimal und verleihen jedem Gericht ein unwiderstehliches, einzigartiges Aroma. Damit ist STUR ab sofort Mamas und Papas neues Highlight in der Küche, und wir freuen uns jetzt schon auf leckeres Essen und einmaligen (Koch)Genuss.

Die Produkte von STUR sind Online unter sturcookware.de erhältlich. Die Gusseisenpfannen kosten ab 169€ (z.B. 24 cm Durchmesser).

Bild © Carl Henkel

Quelle Cléo Public Relations UG (haftungsbeschränkt)