Doppelte Frauenpower: NEOH verstärkt Innovations-Team mit zwei Expertinnen

Das Food-Tech NEOH erweitert sein Innovations-Teams gleich um zwei Expertinnen: Rubina Rumler und Magdalena Wagner treiben im Team von NEOHs Head of Innovation Gabriela Schagerl die Entwicklung der eigenen Zuckerersatzformel ENSO sowie neuer Produkte voran, in denen diese zur Anwendung kommt und herkömmlichen Zucker zu 100 % ersetzt.

Rubina Rumler (27), Drin.nat.tech., hat bereits in ihrem Doktoratsstudium der Lebensmittelwissenschaft und -technologie an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) intensiv an Getreide- und Backwarentechnologien geforscht und dazu zahlreiche Studien veröffentlicht. Als Innovation Managerin fokussiert sie bei NEOH auf die Forschung und Weiterentwicklung des Zuckerersatzstoffes ENSO sowie dessen Anwendungsmöglichkeiten, die in enger Zusammenarbeit mit Produzenten aus der Lebensmittelbranche laufend erweitert werden. Zudem wird sie wissenschaftliche Studien zu ihrer angewandten Forschung publizieren.

Magdalena Wagner (32), Dipl.-Ingin. der Lebensmittelwissenschaft und -technologie, war nach ihrem Studium an der BOKU bereits jahrelang als Produktentwicklerin in der Lebensmittelindustrie tätig, u.a. bei Rebel Meat. Als Innovation Managerin wird sie bei NEOH neue Produkte auf Basis der Zuckerersatzformel ENSO und ohne zugesetzten Zucker entwickeln.

„Mit Rubina Rumler und Magdalena Wagner haben wir zwei ausgewiesene Expertinnen für NEOH gewonnen. Die beiden werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, dass unsere Zuckerersatzformel ENSO über die Süßwarenbranche hinaus zur Anwendung kommt, und damit dazu beitragen, die gesamte Lebensmittelbranche von zu viel Zucker zu befreien“, so Gabriela Schagerl, Head of Innovation bei NEOH.

Bild: Rubina Rumler, Gabriela Schagerl und Magdalena Wagner (v.l. Copyright: Thomas Hofmann/NEOH

Quelle:Ketchum